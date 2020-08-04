Обнаженная Эшли Грэм. Plus size модель позировала мужу без одежды
Эшли Грэм, стала героиней августовского номера диджитал-выпуска американского ELLE. В материале онлайн-издания модель plus-size появилась полностью обнаженной. Автором снимков выступил муж Эшли Джастин Эрвин.
Фотосессия супругов состоялась на ферме Эшли Грэм и Джастина Эрвина в Небраске. Именно там чета знаменитостей жила в период карантина.
В интервью американскому глянцу знаменитая модель рассказала о принятии своей фигуры и переменах, случившихся после родов.