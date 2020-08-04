Обнаженная Эшли Грэм. Plus size модель позировала мужу без одежды

Эшли Грэм, стала героиней августовского номера диджитал-выпуска американского ELLE. В материале онлайн-издания модель plus-size появилась полностью обнаженной. Автором снимков выступил муж Эшли Джастин Эрвин.

Фотосессия супругов состоялась на ферме Эшли Грэм и Джастина Эрвина в Небраске. Именно там чета знаменитостей жила в период карантина.

В интервью американскому глянцу знаменитая модель рассказала о принятии своей фигуры и переменах, случившихся после родов.

"До беременности, конечно, я верила в то, что женщины могут нравиться себе при любых изменениях фигуры. Но после родов мне пришлось переосмыслить отношение к себе. Я стала быстро набирать вес. А растяжки на животе сначала ужаснули меня, но когда Исаак появился на свет, я поняла, что растяжки — это не просто моя боевая рана, это моя кардинальная перемена", — прокомментировала plus-size модель свое послеродовое состояние.