Обнаженная Эшли Грэм. Plus size модель позировала мужу без одежды

Обнаженная Эшли Грэм. Plus size модель позировала мужу без одежды

Elle

Знаменитость позировала своему мужу ню

Эшли Грэм, стала героиней августовского номера диджитал-выпуска американского ELLE. В материале онлайн-издания модель plus-size появилась полностью обнаженной. Автором снимков выступил муж Эшли Джастин Эрвин.

Фотосессия супругов состоялась на ферме Эшли Грэм и Джастина Эрвина в Небраске. Именно там чета знаменитостей жила в период карантина. 

Эшли Грэм с мужем фото

В интервью американскому глянцу знаменитая модель рассказала о принятии своей фигуры и переменах, случившихся после родов.

Голая Эшли Грэм фото
"До беременности, конечно, я верила в то, что женщины могут нравиться себе при любых изменениях фигуры. Но после родов мне пришлось переосмыслить отношение к себе. Я стала быстро набирать вес. А растяжки на животе сначала ужаснули меня, но когда Исаак появился на свет, я поняла, что растяжки — это не просто моя боевая рана, это моя кардинальная перемена", — прокомментировала plus-size модель свое послеродовое состояние.

 

 