Отдых сезона пандемии. Что интересного можно найти в "разрешенных" странах

СOVID-19 грозит окончательно перечеркнуть планы туристов в нынешнем году. Притом сама Украина до сих пор не вышла из «красной зоны». Как следствие — не все излюбленные украинцами страны готовы принимать наших граждан на отдых.

Каждую неделю появляется новый список государств, куда можно поехать. Власть призывает не спешить с покупкой билетов и ждать официального подтверждения открытия границ. Иначе ни о какой компенсации в случае отказа во въезде не может быть и речи.

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Однако ни пандемия, ни связанные с ней сложности удержать украинцев от желания отправиться в отпуск не могут. Поэтому многие наши соотечественники решили отдыхать на украинских курортах. Отправиться за границу решаются самые отвязные смельчаки и те, чей кошелёк не опустел за время карантина.

По состоянию на 29 июля в «зелёном списке» стран, куда можно лететь, любимые нашими соотечественниками направления: Египет, Турция, Хорватия, Грузия, Италия. Казалось бы, для украинского туриста неизведанных мест там больше не осталось, но если к поиску подойти со смекалкой, то и в Хорватии, и в Турции, и даже в Египте найдутся локации, куда нога нашего человека ещё не ступала.

Карадениз. Турецкая Норвегия

Цена перелёта Анталия — Карадениз туда и обратно: 1400 грн.

Средняя цена проживания в сутки: 1700 грн.

Средняя цена обеда: 250–400 грн.

Карадениз, расположенный в провинции Зонгулдак, называют турецкой Норвегией. Если отправиться в этот северо-восточный регион страны, то с самой высокой плотины Турции, Деринер, расположенной на горной реке Чорохвам, вам откроется завораживающий вид на турецкие фьорды.

Кроме того, Карадениз считается родиной турецкого чая. Здесь вы сможете приятно провести время, прогуливаясь вдоль рядов чайных плантаций, и попробовать чай, приготовленный местными жителями. А если окажетесь в регионе с мая по октябрь, в период сбора чая, вам обязательно предложат взять мешочек с собой.

В этот регион стоит ехать, если захотелось перезагрузки и покоя. Здесь нет привычного all inclusive, ночных клубов, экскурсий и магазинов одежды. Зато в Караденизе в избытке свежего воздуха и релакса, благодаря которым вы с лёгкостью выбросите из головы весь негатив. А главное, у вас появится возможность увидеть совсем другую Турцию — с зелёными склонами гор, водопадами и лесами. Кроме того, в Караденизе можно спуститься по горной реке и посетить утреннюю трапезу, во время которой подают местные органические продукты. Также вам обязательно предложат взобраться на самую высокую точку «турецких Альп», на высоту 2300 м в деревушке Авусор, и попробовать местную гастрономическую достопримечательность — плов с анчоусами.

Грузия. Цветные озёра Абуделаури

Цена перелёта Киев — Тбилиси туда и обратно: 15 тыс. грн.

Средняя цена проживания в сутки (отель в Тбилиси): 1200 грн.

Средняя цена обеда: 150–200 грн.

Разноцветные озёра Абуделаури расположены в верховьях ущелья реки Абуделаури в Хевсурети, на высоте 2600 м над уровнем моря. Это три озера: Зелёное, Голубое и Белое. Первые два находятся рядом, Белое — чуть поодаль, у подножия горного массива Чаухи.

Озёра Абуделаури вы найдёте в 7 км от села Рошка, самого близкого от них поселения. К озёрам можно добраться по маршруту Джута — Абуделаури, занимающему два дня: начинается он в Джуте и заканчивается в селе Рошка.

Транспорта, который бы обеспечивал регулярные рейсы к этой природной достопримечательности Грузии, нет. Местные гиды рекомендуют арендовать автомобиль, чтобы добраться до Рошки по дороге, соединяющей город Тбилиси и высокогорное село Шатили.

Италия. городок Лимоне-суль-Гарда. Родина лимонов

Цена перелёта Киев — Милан туда и обратно: 7,5 тыс. грн.

Цена перелёта Милан — Лимоне-суль-Гарда туда и обратно: 950 грн.

Средняя цена проживания за сутки: 5,5 тыс. грн.

Средняя цена обеда в ресторане: 300 грн.

В прошлом небольшая рыбацкая деревушка, а сейчас городок Лимоне-суль-Гарда расположен вдоль отвесных гор, на берегу озера. Местные жители твёрдо убеждены в том, что их город — родина лимонов. Элементы декора в виде цитрусовых вам будут встречаться повсеместно на дверях жилищ, не говоря о сувенирах, которые так или иначе отсылают к главному символу Лимоне-суль-Гарда.

Все местные отели расположены на берегу озера, так что путешественники могут рассчитывать на живописные виды из окна независимо от «звёздности» гостиницы.

Лимоне-суль-Гарда — городок отдалённый, потому, чтобы добраться в этот уютный уголок Италии, потребуется терпение. Вначале следует прилететь в один из крупных городов поблизости — Милан или Верону. Оттуда добраться на поезде до южного берега озера Гарда, в городок Дезенцано, а там можно купить билет на прямой рейсовый автобус до Лимоне-суль-Гарда.

В числе главных достопримечательностей городка — замок Limonaia del Castèl. Со времён Средневековья в его окрестностях на склонах предгорья выращивают лимоны . В 1995 году местные жители отреставрировали замок, высадили более 100 молодых лимонных деревьев и сделали из него музей. Замок открыт каждый год с марта до конца октября.

Кроме лимонов на территории замка растут апельсиновые деревья, которые плодоносят круглый год.

Хорватия. Остров Вис. Живописная военная база

Цена перелёта Киев — Сплит туда и обратно: 9000 грн.

Цена поездки из Сплита до острова Вис туда и обратно: 4,2 тыс. грн.

Средняя цена проживания в отеле за сутки: 3700 грн.

Средняя цена обеда: 300 грн.

Вис — уникальный, самый далёкий от материковой части Хорватии остров. Помимо географически обусловленной изолированности (необходимо 2,5 часа, чтобы на пароме добраться из города Сплита к Вису) остров более пятидесяти лет был военной базой югославской армии и поэтому долгое время был закрыт для гражданских. В результате природа здесь осталась не тронутой туризмом. В 2003 году Всемирная организация по охране окружающей среды (WWF) включила Вис в число десяти наиболее сохранившихся в первозданном виде средиземноморских островов.

В давние времена остров Вис был греческой, а позже — римской колонией. Некоторое время островом правили венецианцы, что находит отражение в архитектурном наследии городов. Здесь до сих пор сохранились фортификационные постройки периода Венецианской республики.

С южной стороны Виса располагается небольшой островок Бишево. Его восточная сторона скрывает Голубую пещеру, красота которой особенно раскрывается около полудня, благодаря солнечным лучам, отражающимся от дна пещеры и придающим воде бирюзовый оттенок. Экскурсии в Голубую пещеру организовывают несколько раз в день.

Индия. Долина Кулу. Гималаи

Средняя цена тура из Киева в Гималаи: индивидуальные туры

Мало где на планете можно увидеть такое количество древностей и поразительных артефактов, как в Индии. Но эта страна до сих пор не стала одним из главных туристических направлений мира. По всей вероятности, виной тому рассказы об индийской антисанитарии, которая, впрочем, не отменяет того факта, что именно в этой стране можно увидеть множество неподдельной экзотики.

Если решитесь на путешествие в Гималаи, добираться туда следует по дороге, обозначенной на карте как Национальное шоссе №21. Автобусы в горы отправляются из каждого крупного города страны, так что не составит труда приобрести билет на местный транспорт и около трёх часов провести в дороге по серпантину, уходящему вверх.

В Гималаях немало живописных долин, но самая известная из них — Кулу, вход в которую начинается с узкого ущелья, переходящего в долину шириной 3 км и длиной 60 км.

Египет. Эль-Файюм. Самый старый из древних городов планеты

Цена перелёта Шарм-эль-Шейх — Каир туда и обратно: 4500–5200 грн.

Цена поездки Каир — Эль-Файюм туда и обратно: 1500 грн.

Средняя цена проживания за сутки в Каире: 1700 грн.

Средняя цена обеда: 200 грн.

Для всех, кто думал, что знает о Египте всё, оазис Эль-Файюм станет настоящим открытием. Для того чтобы увидеть это достояние, предстоит отправиться в короткое путешествие из Каира на юго-запад страны вдоль Ливийской пустыни. Город, ранее известный как Крокодинополь, располагается в одноимённом оазисе и окружён Ливийской пустыней с населением 315 тыс. человек. Эль-Файюм возник в 4000 году до н. э. — это самый древний в Египте город и самый старый из всех древних городов в мире. Современное его название происходит от коптского наречия payom, что переводится как «море».

По своей природе Эль-Файюм представляет тектоническую впадину, которая находится на 43 м ниже уровня моря. В прошлом Крокодинополь называли садами Египта, где часто останавливались фараоны 12-й династии. Другое название местности — Город гадов, покровителем которого считался бог Себек (бог с головой крокодила).

Ключевая достопримечательность Эль-Файюма — озеро Карун, в своё время имевшее площадь 1700 кв. км.

Город с богатым, почти нетронутым наследием отсутствует в большинстве туристических гидов, долгое время он был доступен только студентам каирских вузов. Однако в последние годы популярность этого направления растёт, и теперь любой желающий может добраться в Эль-Файюм в течение двух часов, взяв напрокат автомобиль в Каире или купив билет на регулярный автобусный рейс из Гизы или Рамзеса (Каир).