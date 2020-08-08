Наследник покосившегося трона. Что мы знаем о младшем сыне Лукашенко

Своего сына президент Беларуси называет своим наследником и преемником, о чем, впрочем, свидетельствует модный и очень современный имидж 15-летнего Николая Лукашенко, которого многие, в шутку, сравнивают с молодым принцем Уильямом. Николай Лукашенко и правда очень похож на наследника британского престола в юности, и это часто отмечают многие наблюдательные граждане соседнего государства.

Без преувелечений, Николай Лукашенко – самый завидный жених Беларуси с давно укоренившимся негласным статусом секс-символа для молодых девушек бывшей советской республики.

Еще в 2019 году в ряде белорусских СМИ начали активно обсуждать личность сына президента Беларуси, когда появились фотографии визита Александра Лукашенко в Китай, куда его сопровождал 14-летний отпрыск.

Александр и Николай Лукашенко с визитом в Китае в 2019 году

Вторая волна популярности настигла юного Колю Лукашенко после Парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня 2020 года. Тогда социальные сети и молодежные паблики в постсоветском пространстве буквально взорвались от женского обожания в адрес сына белорусского президента. А количество подписчиков его странички Instagram моментально выросло почти до 80 тысяч.

Впрочем, Пекин и Москва – не единственные столицы, куда юный Николай сопровождал влиятельного отца. Александр Лукашенко включал своего младшего сына в состав официальных зарубежных делегаций в рамках почти каждого официального визита, начиная с пятилетнего возраста сына.

Фокус собрал интересные факты и подробности о "первом сыне" Беларуси.

Коля Лукашенко – будущий президент

Впервые о третьем, младшем ребенке Александра Лукашенко стало слышно в 2007 году, в связи с разговорами о наследнике, а уже в 2008 президент показал мальчика СМИ. К слову, тогда было непонятно, какое отношение мальчик имеет к президенту Беларуси. Но всего через пару суток Александр Лукашенко объявил, что это его родной младший сын. И тогде же он добавил, что "Коля станет президентом".

Александр Лукашенко и Николай Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым

В 2016 году Александр Лукашенко назвал мальчика "своим преемником", подчеркнув при этом, что момент, когда Николай станет президентом Беларуси его отец, скорее всего, не застанет.

К слову, белорусские таблоиды до сих пор гадают, кто же является матерью Коли Лукашенко, и единого мнения или основной теории по этому поводу у СМИ нет. Хотя, ряд наблюдателей за жизнью президента Беларуси придерживается гипотезы, что матерью Коли является личный врач Лукашенко Ирина Абельская.

Это – "особенная связь"

Сам Александр Лукашенко неоднократно говорил, что у них с сыном особенная связь. Именно по этой причине, по его собственным словам, лидер Беларуси всегда брал сына в заграничные поездки. "Все, со мной в самолете он поспит, поест — он привязан, и он привязан к отцу ну что, я его должен отпихивать, он что, мне мешает?", - говорил президент Беларуси в интервью.

Александр и Николай Лукашенко с папой Бенедиктом XVI

Кроме того, Коленька Лукашенко, похоже, крайне ревнив и мечтает быть единственным папиным фаворитом. На одном из мероприятий в 2015 году младший сын Лукашенко недвусмысленно показал братьям, что только он заслуживает стоять рядом с отцом.

По факту, можно констатировать, что детство Коли проходило в разъездах и встречах с первыми лицами других государств, на которые он приходил вместе с папой.

Александр Лукашенко с сыном Николаем в обществе Барака и Мишель Обамы

В своем юном возрасте младший сын президента Лукашенко успел встретиться с Бараком Обамой, двумя папами Римскими, Уго Чавесом, Си Цзыпинем, а также стал самым юным официальным зрителем Олимпиады 2008 года. В 2015 году он даже присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН в качестве резидента своей страны.

Александр Лукашенко с сыном Николаем на Генеральной Ассамблее ООН

Лидер Беларуси гордится сыном и публично делится его успехами. В 2019 году Николай выиграл локальную олимпиаду по химии, чем несказанно порадовал отца. Как, впрочем, и спортивными достижениями: два года назад команда Николая Лукашенко победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды", после чего был назван лучшим нападающим страны среди юниоров.

Коля Лукашенко: Миссия выполнима или оторваться от папы

Над младшим сыном Александра Лукашенко часто шутили, что мол "преемник" "последнего диктатора Европы" не может оторваться от папиной штанины. Действительно, до 11-летнего возраста Николай везде следовал за руку с отцом. Но когда молодой человек стал ростом с отца, похоже, ему объяснили, что держаться за папу более неприемлемо.

Кроме того, над имиджем и прической Николая тщательно поработали профессионалы, сменив стрижку "под горшок" на стильную "канадку", после чего, юный "принц" стал объектом обожания тысяч девушек.

Ведь, несмотря на то что младший сын лидера Беларуси взрослел на глазах всего СНГ и других стран планеты, многие девушки буквально ахнули, заметив его в прошлом году. Теперь за молодым человеком основательно закрепился статус "прекрасного принца" из Беларуси.

Николай Лукашенко и Александр Лукашенко на трибуне парада Победы в Москве 24 июня 2020

Граждане соседнего государства часто шутят на тему того, что где-то лет через 10 у них будут альтернативные выборы и они смогут выбирать между Лукашенко-старшим и Лукашенко-младшим. К слову, сам Николай совсем не в восторге от перспективы становиться президентом родной страны, о чем он прямо заявил в интервью 2016 года.

Да и сам Александр Лукашенко в своем недавнем интервью Дмитрию Гордону сказал, что не видит Николая президентом Беларуси:

"Он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Меня радует то, что он видит и другую жизнь. Ему лапшу на уши не повесишь. В нем нет мании величия. Он боится сделать что-то не так. Дети президента не должны распальцованными ходить. Мне в этом плане повезло. Коля мой никогда не будет президентом. У нас иногда заходят разговоры. Средний спортом занимается, старший – в Национальном олимпийском комитете. А Коля поездил со мной в предвыборную кампанию. Он другим стал ребенком, он увидел всю эту грязь, ни в коем случае!", — заключил Александр Лукашенко.