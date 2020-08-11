Дуэйн Джонсон с большим отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров, – Forbes

Американский актер Дуэйн Джонсон второй год подряд назван самым высокооплачиваемым актером в мире. Его доход за год составил $87,5 млн. При этом $23,5 млн он получил от Netflix за грядущий фильм Red Notice и за проект спортивной одежды с Under Armour, сообщил журнал Forbes.

На втором месте Райан Рейнольдс с доходом $71,5 млн. Далее идут Марк Уолберг ($58 млн), Бен Аффлек ($55 млн) и Вин Дизель ($54 млн).

В топ-10 также вошли индийский актер Акшай Кумар ($48,5 млн), американский композитор, певец и актер Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн), актеры Уилл Смит ($44,5 млн), Адам Сэндлер ($41 млн) и Джеки Чан ($40 млн).

Forbes обратил внимание на то, что Адам Сэндлер – не та звезда, к которой обращаются руководители киностудий, когда ищут актера, способного обеспечить высокие кассовые сборы. В прошлом году единственный фильм Сэндлера, который стал хитом кинотеатров, – "Неограненные драгоценности", собрал всего $51 млн, а Сэндлер заработал около $5 млн. Но актер остается на 9-м месте рейтинга, так как Netflix заплатил Сэндлеру $31 млн в рамках его контракта на четыре фильма на $250 млн, подписанного в 2014 году. Пользователи Netflix просмотрели более 2 млрд часов с забавным героем Сэндлера. В результате с ним заключили новый контракт, сумма которого превышает первую сделку.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров собрали в общей сложности $545,5 млн, около четверти этой суммы выплатил Netflix.

Напомним, Forbes впервые представил рейтинг авторов-звезд TikTok по величине заработка в этой социальной сети. Каждый из семи участников рейтинга за последние 12 месяцев получил не менее $1 млн.

Forbes также составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей на планете. Рейтинг возглавила модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн. Он также исключил 22-летнюю Дженнер из списка миллиардеров. 29 мая издание публично заявило, что не доверяет данным, полученным о доходах знаменитости ранее, и более не верит, что ее капитал составлял миллиард долларов на момент составления прошлогоднего рейтинга.