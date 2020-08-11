Дуэйн Джонсон с большим отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров, – Forbes
Американский актер Дуэйн Джонсон второй год подряд назван самым высокооплачиваемым актером в мире. Его доход за год составил $87,5 млн. При этом $23,5 млн он получил от Netflix за грядущий фильм Red Notice и за проект спортивной одежды с Under Armour, сообщил журнал Forbes.
На втором месте Райан Рейнольдс с доходом $71,5 млн. Далее идут Марк Уолберг ($58 млн), Бен Аффлек ($55 млн) и Вин Дизель ($54 млн).
В топ-10 также вошли индийский актер Акшай Кумар ($48,5 млн), американский композитор, певец и актер Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн), актеры Уилл Смит ($44,5 млн), Адам Сэндлер ($41 млн) и Джеки Чан ($40 млн).
Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров собрали в общей сложности $545,5 млн, около четверти этой суммы выплатил Netflix.
Напомним, Forbes впервые представил рейтинг авторов-звезд TikTok по величине заработка в этой социальной сети. Каждый из семи участников рейтинга за последние 12 месяцев получил не менее $1 млн.
Forbes также составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей на планете. Рейтинг возглавила модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн. Он также исключил 22-летнюю Дженнер из списка миллиардеров. 29 мая издание публично заявило, что не доверяет данным, полученным о доходах знаменитости ранее, и более не верит, что ее капитал составлял миллиард долларов на момент составления прошлогоднего рейтинга.