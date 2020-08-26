Как правильно завязать галстук

Если же такими навыками обладает девушка, ее ценность неизменно возрастает в глазах папы, брата, друга и даже мужа. Ведь, как бы там ни было, галстук – одна из основных деталей мужского костюма, которая в неумелых руках может стать причиной нервного срыва или, как минимум, плохого настроения.

Этот аксессуар стал логическим продолжением шейного шелкового платка, начиная со времен древнего Рима и Китая. В средневековье банты на шее носили в качестве украшения и дополнения к образу. А позднее, в 1827 году, писатель и франт Оноре де Бальзак издал труд под названием "Искусство ношения галстука", в котором содержалась инструкция, как завязать галстук 32 различными способами.

Современный вид галстук приобрел около 100 лет назад, что спровоцировало появление новых способов его завязывать.

Для чего носить галстук

По мнению психологов, каждый представитель homo sapiens подсознательно стремится отождествлять себя с какой-то группой людей, в противном случае человеку становится трудно эффективно коммуницировать с другими и быть частью социума. Каждый день мы встречаем новых людей, о которых на момент встречи или знакомства, совершенно ничего не знаем. Стереотипы и культурные коды могут как облегчить, так и затруднить налаживание контакта. Так что можно констатировать, что мужчины носят галстук, чтобы продемонстрировать принадлежность к определенной субкультуре и социальной среде.

Главные причины ношения аксессуара обычно такие:

Вы работаете в офисе, где царит строгий и не очень дресс-код

Вы должны хорошо выглядеть на официальном мероприятии

Вас пригласили на праздник

Вы хотите продемонстрировать принадлежность к определенному сообществу, сохраняя индивидуальность стиля. Правильно подобранный галстук позволяет сделать и это

Способы завязывания галстука

Узел "Виндзор"

Такой вариант узла был назван в честь британского аристократа герцога Виндзорского, который, по свидетельствам современников, находил такой метод оптимальным. К слову, виндзорский узел соответствует торжественным мероприятиям, приемам официальным событиям. Кроме того, он еще и наиболее удобный, так как не сдавливает ворот рубашки, что позволяет в любой момент его ослабить или снять, не развязывая. Но важно помнить, что в этом случае галстук должен быть на 4 сантиметра длиннее обычного аксессуара, для того, чтобы он мог касаться ремня.

Узел "Полувиндзор"

Для чего нужен сложный виндзорский узел, когда существует полувинзорский вариант? Имено так иногда шутят британские денди. Важный нюанс такого метода завязывания, если сравнивать его с базовым "Виндзорским": он выглядит более утонченно, преимущественно за счет ассиметрии и меньшего объема.

Впрочем, правильный полувиндзорский узел выглядит так же формально, как виндзорский. Он прекрасно подходит для официальных событий и приемов. Кроме того, его можно применять к любому виду галстука.

Викторианский узел

Другое название такого узла – "четверка". Это обусловоено тем, что конец аксессуара нужно обернуть вокруг узла четыре раза, затем заправить внутрь. В итоге, узел выглядит ассиметричным и довольно широким, но довольно "собранным", для применения в повседневности и кэжуал-образах.

Вообще это один из самых популярных вариантов завязывать галстук в среде мужской братии. На картинке выше вы можете увидеть, как завязать галстук таким узлом пошагово. Это простой способ, который подходит для любого события, в том числе, для походов на работу в офис.

Узел "Ориентал"

Иначе его называют "узлом в три приема". Еще один популярный и простой вариант завязать галстук, пошаговая инструкция к которому размещена выше. Но с ним нужно быть осторожными и внимательными, ведь в его простоте кроется основная проблема: аксессуары из тонких или недорогих материалов не смогут долго держать форму и рискуют неэстетично повиснуть на шее.

Следовательно, для этого способа лучше выбирать предмет гардероба из плотного материала. Кроме того, этот узел легко расплетается и за ним необходимо следить в течение дня, чтобы не выглядеть неряшливо. "Ориентал" – не лучший выбор для светских выходов, но отлично подойдет для повседневности и работы в офисе.

Узел "Кэльвин"

Мало кто знает, что узел был назван в честь изобретателя температурной шкалы, ученого лорда Кэльвина. Математик был известен изучением идеи строения атомов и узлов.

Нельзя сказать, что узел "Кэльвин" пользуется большой популярностью, ведь он довольно сложный для ежедневного применения. Благодря продолговатой форме, такой способ идеально подойдет для узких галстуков. Но лучше себя не травмировать и оставить его исключительно для светских мероприятий.

Узел "Кавендиш"

"Кавендиш" – это переплетение двух четверных. И как бы сложно это ни звучало, это далеко не самый сложный узел, с которым справиться довольно легко, если делать все пошагово. Этот вариант подойдет для скучных рабочих будней, но, при этом, у вас будет ухоженный внешний вид и стильный образ. Лучше всего он смотрится на легких тканях.

Узел "Принц Альберт"

Узел "Принц Альберт" – это нелегко, но красиво. Если подойти к вопросу серьезно, у вас получится узел, похожий на нераспустившийся бутон. Ключевой момент здесь — правильно сделанная задняя петля. Для такого способа нужно больше длины, чем для любого другого варианта узлов. Этот способ подойдет мужчинам невысокого роста.

Правила ношения галстука

Чтобы галстук сочетался с рубашкой и другой одеждой стоит придерживаться этих трех правил: