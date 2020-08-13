Финляндия примет первый чемпионат мира по обниманию деревьев

Уже известно, что в чемпионате примут участие не только финны, но и граждане США Австралии, Эстонии, Германии, Италии, Малайзии и Шотландии. Об этом пишет Halipuu.

Чемпионат пройдет в лесу Халиппу у городка Леви в финской Лапландии. И состоять будет из трех этапов.

Чемпионат мира по обниманию деревьев состоит из трех этапов. На первом спортсмены покажут свои возможности в масштабе объятий. Задание состоит в том, чтобы определить участника, который обнимет больше всего деревьев за восемь минут. При этом каждое дерево нужно будет обнимать не менее пяти секунд.

Читайте также: Ученые отыскали самое высокое тропическое дерево в мире и взобрались на него

На втором этапе спортсменам нужно будет показать, насколько искренне можно обнимать деревья.

Третий этап - фристайл. Победители будут оцениваться по творческой задумке. Креативность в обнимании деревьев нужно будет демонстрировать в течение одной минуты.

Заявки принимаются до 29 августа. Но организаторы учли, что все желающие не смогут принять участие в конкурсе, соблюдая правила карантина из-за коронавируса. Поэтому в конкурсе также можно принять участие дистанционно, отправив фото, где участник обнимает дерево. К фото нужно приложить географические координаты дерева, и описать в 25 словах, почему участник выбрал именно это дерево.

Победителей объявят уже 30 августа, а час чемпионат будут транслировать онлайн. Победитель получит недельный отдых в лесу Халиппу.

Напомним, в Норвегии в разгар пандемии коронавируса, людям, вынужденным оставаться в самоизоляции ограничить личные контакты, рекомендовали обнимать деревья вместо людей.