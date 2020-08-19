"Гарри Поттер" 20-летней давности наконец-то собрал в прокате более $1 млрд

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" – первая экранизация книжной саги Джоан Роулинг о школе волшебников – собрал в прокате более $1 млрд, сообщает Variety.

Этот фильм был впервые выпущен в 2001 году и стал коммерческим хитом, заработав $974 млн на продаже билетов.

За последнюю неделю картина собрала $13,6 млн с 16 тысяч экранов в китайском прокате, что позволило кассовым сборам достигнуть суммы в $1 млрд. Ранее среди фильмов о Гарри Поттере отметку в миллиард долларов преодолел только "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011 года) с $1,34 млрд. Всего фильмы о Гарри Поттере собрали $7,74 млрд.

Последние китайские сборы обеспечили 3D- и IMAX-версий фильма – из-за отсутствия сейчас новых релизов картину решено было перевыпустить. За три дня фильм в обновленном виде собрал больше денег, чем за все время своего предыдущего пребывания в китайских кинотеатрах.

"Мы рады видеть, что "Гарри Поттер и философский камень" восхищает новое поколение зрителей, – сказал Эндрю Криппс, глава международного распространения кинокомпании Warner Bros. Pictures. – Популярность фильма среди кинозрителей в Китае, которые открывают для себя его впервые, доказывает, что привлекательность этих историй действительно вневременная и универсальная".

Напомним, украинский фильм о Донбассе "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича попал в лонг-лист "европейского Оскара" – премии Европейской киноакадемии.

Стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне.