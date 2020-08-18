Украинский фильм о Донбассе "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича попал в лонг-лист "европейского Оскара" – премии Европейской киноакадемии, сообщает Артхаус Трафик.

В этом году отбор European Film Awards впервые проходит в два этапа. Финальный список номинантов объявят 7 ноября, через два дня после украинской премьеры "Атлантиды" – 5 ноября. В настоящее время в лонг-листе 32 претендента.

"Попадание в шорт-лист или номинации на премию Европейской киноакадемии даст нам возможность еще раз напомнить всему миру о хрупком мире, в котором мы все живем. О том, что, если не остановить агрессора сегодня, завтра может не наступить", – заявил Валентин Васянович.

33-я церемония вручения премий Европейской киноакадемии состоится 12 декабря в Рейкьявике.

События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, в 2025 году, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. В украинский прокат картина выйдет в 2020 году.

Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо, главной его локацией, подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз за лучший фильм. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры.

Фильм "Атлантида" победил на кинофестивале в Норвегии. Драма получила главную награду – премию Aurora кинофестиваля Tromsø International Film Festival, который прошел с 13 по 19 января 2020 года.