На кинофестивале в Норвегии победил украинский фильм о Донбассе
2020-01-21 18:42:02
События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем – в 2025 году
Украинский фильм "Атлантида" снятый режиссером Валентином Васяновичем победил на кинофестивале в Норвегии.
Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.
Отмечается, что драма получила главную награду – премию Aurora кинофестиваля Tromsø International Film Festival, который прошел с 13 по 19 января.
В программе фестиваля вместе с "Атлантидой" за победу соревновались еще 11 лент.
События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, в 2025 году, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. В украинский прокат картина выйдет в 2020 году.
Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо, главной его локацией, подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз за лучший фильм. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Лос-Анджелесе (США) на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" признали победителем в номинации лучший оригинальный сценарий.
- Украинский фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получил одну из наград 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах.
- Летом 2019 года украинская кинолента "Домой" (EVGE) получила награду за лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).