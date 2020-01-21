События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем – в 2025 году

Украинский фильм "Атлантида" снятый режиссером Валентином Васяновичем победил на кинофестивале в Норвегии.

Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

Отмечается, что драма получила главную награду – премию Aurora кинофестиваля Tromsø International Film Festival, который прошел с 13 по 19 января.

В программе фестиваля вместе с "Атлантидой" за победу соревновались еще 11 лент.

События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, в 2025 году, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. В украинский прокат картина выйдет в 2020 году.

Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо, главной его локацией, подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз за лучший фильм. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Лос-Анджелесе (США) на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" признали победителем в номинации лучший оригинальный сценарий.