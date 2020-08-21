Как быстро похудеть до конца лета. Секретные методики экспресс-снижения веса

Мы можем долго рассуждать на тему целесообразности похудения, но никто не может отрицать тот факт, что килограммы, от которых удалось избавиться, сожалений о потере не вызывают.

Фокус обратился к диетологу клиники Самойленко Карине Дейнеко за рецептами и методиками быстрого похудения.

"Быстрое снижение веса не приветствуется врачами-диетологами. Каким бы важным ни был повод для вашего невероятного преображения, настоящий специалист знает, что процесс жиросжигания не обеспечивается за неделю, а потому не посадит вас на жесткую диету. Вес за такие сроки может уйти только за счет воды", – рассказывает Фокусу врач-диетолог.

По мнению специалиста, правильная тактика – это принцип “тише едешь, дальше будешь”, ведь пытаясь быстро снизить вес за счет уменьшения жировой ткани, мы рискуем снова набрать потерянные килограммы.

Худеем быстро и качественно!

В числе удачных способов экспресс-снижения веса диетолог называет лимфодренажные разгрузочные дни. Правда, по мнению специалиста, злоупотреблять такими днями тоже не стоит, Карина Дейнеко рекомендует не более 1-2 разгрузочных дней в неделю. И то при условии, что у человека нет хронических и сопутствующих заболеваний и что в остальные дни худеющий соблюдает правила здорового питания.

Врач-диетолог приводит схему лимфодренажных дней, которые подразумевают приемы пищи каждые два часа ("углеводные" приемы пищи чередуются с "белковыми"). В качестве "углеводного" приема пищи специалист рекомендует использовать только один вид углевода, например, 200 грамм свежих ягод, таких, как черника, голубика или малина. В то время, как "белковые" дни могут включать в себя 200 грамм йогурта без сахара или кефира без наполнителей, а также, два яичных белка.

Если вы завтракаете не позднее 8 утра, – рассказывает Карина Дейнеко, – ваш режим питания будет выглядеть так:

8:00 – 200 г ягод

10:00 – 200 г кефира

12:00 – 200 г ягод

14:00 – 200 г кефира

16:00 – 200 г ягод

18:00 – 200 г кефира.

По мнению врача-диетолога, в остальные дни рацион питания следует соблюдать сбалансированный: трехразовый режим или пятиразовый режим питания, в зависимости от показателей здоровья.

Выбираем график питания

"Если мы говорим о пятикратном графике, приемы пищи должны быть через каждые 2-3 часа. Порция в среднем 250 граммов", – рассказывает врач-диетолог.

Во время "белкового" завтрака Карина Дейнеко рекомендует употреблять яйца, белые сыры, рыбу или каши из цельного зерна, дополняя их сезонными овощами. В то время как для "углеводного" завтрака стоит создать рацион, состоящий из мяса птицы, бобовых, красного мяса с салатом из свежих овощей. При желании обед можно дополнить небольшой порцией овощного супа, на полдник можно съедать орехи, семечки или авокадо.

На ужин можно выбрать овощи в термической обработке, заправленные оливковым маслом со 100 г легких белков (белая рыба, морепродукты, сыр тофу, хумус, белые сыры или яйца).

"Для тех, кто придерживается трехразового режима приема пищи, промежутки между едой должны быть не менее 5 часов, а размер порции – до 350 граммов. В этом случае перекусы исключаются, а ягоды употребляются за 15 минут до обеда, вместо супа", – заключает врач-диетолог Карина Дейнеко.

Специалист не рекомендует гнаться за купальным сезоном или платьем, в которое нужно "поместиться" к определенному времени. Она делает акцент на важности хорошего самочувствия, которое всегда должно быть на первом месте.

Диетолог подчеркивает важность утренних приемов пищи, поскольку отказ от завтраков – одна из основных причин лишнего веса и ожирения. Без первого за день приема пищи метаболизм в течение суток будет медленнее. Кроме того, этот прием пищи оказывает прямое влияние не только на наше настроение и работоспособность, но и на поведение в течение дня, уровень беспокойства и внимательного отношения к окружающим.