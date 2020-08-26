Институт цвета Pantone и рэпер Nas создали символический "ультра черный" цвет

Вдохновением для нового цвета стала композиция "Ultra Black". В ней Nas "переосмыслил печальные тона черного цвета, чтобы представить его богатство, сложность и глубокую красоту" , – говорится в совместном заявлении создателей. "Ultra Black" назвали гуманистическим цветом. Он не только "воспевает темнокожее сообщество как жизненную силу мировой культуры, но также становится символом силы духа, наследия и прочных связей между людьми во всем мире. Он символизирует объединение людей", – такой смысл видят создатели.

"Было правильно, что мы работали над этим проектом с Pantone, экспертами по цвету. Это от всего сердца, то, что мир почувствует, это вся атмосфера 2020 год", – сказал Nas (на фото).

"В нашем визуальном мире цвет – один из самых мощных инструментов коммуникации, который мы можем использовать, чтобы привлечь всеобщее внимание и сделать так, чтобы наши голоса были услышаны", - считает Лори Прессман, вице-президент Pantone.

Напомним, в декабре 2019-го Pantone назвал главный цвет 2020 года - Classic Blue (классический синий) под кодовым номером Pantone 19-4052.

Фокус разбирался, какие цвета будут в тренде в период наступающего холодного сезона.

Основная палитра модных цветов Pantone осень-зима 2020-2021: