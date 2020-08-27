Растущий ангел: беременная супермодель Джиджи Хадид показала новые снимки

Беременная модель Джиджи Хадид опубликовала снимки со своей новой фотосесии, на которых она позирует в прозрачных платьях. Фотографии появились в Instagram модели.

"Растущий ангел", - подписала снимки Хадид. О том, что Джиджи в положении стало известно в мае 2020 года. Модель ждет ребенка от своего избранника Зейна Малика, бывшего участника группы One Direction. Несмотря на публичность, пара почти ничего не говорила о будущем ребенке.

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А Джиджи практически не показывала новые фотографии. Для того, чтобы продемонстрировать свою беременность, модель устроила профессиональную фотосессию.

Фото: Instagram gigihadid

По словам инсайдеров, Джиджи Хадид и Зейн Малик ожидают появления дочери. Пара ждет появления первенца в начале сентября. Сейчас они живут в Нью-Йорке и обустраивают детскую.