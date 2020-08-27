"Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко". Сергей и Снежана Бабкины подхватили коронавирус

Знаменитая украинская семья Сергей и Снежана Бабкины сообщили своим поклонникам, что они заболели коронавирусом. Супруги рассказали историю о том, как обнаружили у себя COVID-19.

Ею они поделились на своих страницах в Instagram.

"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19. Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию…" - рассказал Бабкин.

По словам Снежаны Бабкиной, ухудшение самочувствия она почувствовала вечером четыре дня назад.

"Я почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1. Я незамедлительно позвонила нашему семейному доктору. Он тот час порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости", - поделилась супруга артиста.

В это время сам Бабкин был на концерте и чувствовал себя хорошо.

"Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у нее поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее", - продолжает Бабкин.

Врач взял анализ на коронавирус у Бабкиной и за компанию у ее супруга.

"У него даже намека на недуг не было. На следующий день я проснулась от жуткой "ломки тела". Оно все очень болело, температура была 37.2. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром приходит положительный результат теста..." – говорит Бабкина.

На данный момент супруги на самоизоляции. В среду вечером, 26 августа, у артиста появился первый симптом - поднялась температура.

"Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше здоровье - главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте здоровенькими!!!" – дал совет исполнитель.