Статистика коронавируса в Украине на 27 августа: умерло рекордное количество пациентов
За все время пандемии в Украине зафиксировано 112 059 случаев коронавируса.
По состоянию на утро 27 августа, в Украине было зафиксировано 1974 случаев коронавируса и 763 – выздоровели. 49 больных умерло – антирекорд за все время пандемии в Украине.
Отметим, что 26 августа, в Украине было зафиксировано 1670 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (203) областях. Также более 100 новых больных в Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 112 059 случаев коронавируса.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 13 763 заболевших (203 за сутки);
– Киев – 12 468 (220);
– Черновицкая – 9 700 (159);
– Ровенская – 8 818 (81);
– Ивано-Франковская – 8 485 (164);
– Харьковская – 8 202 (218);
– Закарпатская – 7 225 (82);
– Одесская – 6 537 (185);
– Волынская – 5 268 (47);
– Киевская – 5 305 (94);
– Тернопольская – 5 245 (141);
– Винницкая – 3 736 (59);
– Житомирская – 2 998 (39);
– Хмельницкая – 2 102 (40);
– Днепропетровская – 2 095 (40);
– Черниговская – 1 618 (48);
– Запорожская – 1 454 (15);
– Черкасская – 1 318 (13);
– Донецкая – 1 278 (22);
– Сумская – 1 302 (33);
– Николаевская – 1 040 (17);
– Кировоградская – 780 (9);
– Полтавская – 695 (11);
– Херсонская – 363 (17);
– Луганская – 264 (17).
Данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.