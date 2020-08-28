Легендарный Тони Хоук научил 12-летнюю скейтбордистку кататься на 30-метровой рампе

Звезда скейтборда Скай Браун попросила американского профессионального скейтбордиста Тони Хоука научить ее кататься на мега-рампе другого известного скейтбордиста Эллиота Слоуна. Сам Хоук не делал этого много лет, так что это был хороший повод самому вспомнить, как это делается, и он согласился, написал Тони Хоук в Тwitter.

Англо-японской скейтбордистке Скай Браун недавно исполнилось 12 лет, а в 2019 году она заняла 3 место на Чемпионате мира по скейтбордингу. Также она стала первой девушкой, которая выполнила трюк frontside 540 во время X Games. Еще Скай могла бы выступить в этом году на летних Олимпийских играх в Токио, но пандемия коронавируса изменила планы.

Скай очень сильно волновалась, выполняя трюки, но все получилось!

Эллиот Слоун утверждает, что Скай стала первой девушкой, которая прыгнула с его мега-рампы, высота которой около 30 метров.

Сама Скай сказала, что этот поступок очень важен для нее и что таким образом она надеется вдохновить других девочек.

Тони Хоук – американский профессиональный скейтбордист. Он является первым зарегистрированным скейтбордистом, выполнившим трюк Indy 900 (прыжок на рампе, сопровождающийся оборотом вокруг себя на 900 градусов). Обладатель премии "Молодой Голливуд" 2002 года в номинации "икона современной культуры".

Кстати, летом Скай Браун получила тяжелые травмы во время тренировки в Калифорнии. У девочки диагностировали травмы черепа и переломы руки.