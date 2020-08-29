"Даже оргазмы бывают ручной работы": пиццерия из Ровно попала в скандал из-за рекламы

В городе Ровно пиццерия "Таверна Эль Пасо" запустила рекламный ролик с сексуальным подтекстом. Публикация доступна в Instagram-аккаунте заведения.

"Даже оргазмы бывают ручной работы. Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер и вкус, который точно доведет тебя до гастрономического оргазма", – говорится в посте.

По сюжету рекламы, женщина сидит в окружении пяти темнокожих актеров, скрестив ноги.

"Я еще такого не пробовала и немного волнуюсь. Вас так много, я даже не знаю, что выбрать", – говорит актриса рекламы.

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После этого темнокожие мужчины, одетые в белые футболки и трусы, предлагают ей пять коробок с разной пиццей, среди которых есть и пицца на черном тесте.

В финале ролика девушка пробует все предложенные виды пиццы.

Многие пользователи Сети негативно оценили такую рекламу. Под видео написали гневные комментарии: "Какое днище", "Просто жесть, полное дно. Все, кто делали это и одобрили, – позорище. Как вообще можно сметь так низко относиться к женщинам?", "Поражаюсь тому, что многие говорят, что такая реклама привлечет аудиторию. Ага, привлечет жалобы на аккаунт".

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