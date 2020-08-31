Это будет мальчик: актриса Эмма Робертс подтвердила беременность

Звезда сериала "Американская история ужасов" и фильма "Мы - Миллера", 29-летняя Эмма Робертс подтвердила беременность. И опубликовала фото в Instagram.

"Я… и два моих любимых парня", - написала Робертс в подписи, подтвердив, что они с бойфрендом актером Гарретом Хедлундом ждут мальчика.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд/Фото: Instagram emmaroberts

Ранее в Сети появились слухи, что Эмма беременна, но информацию подтвердила только ее мать, модель Келли Каннингем, которая написала, что вся их семья очень взволнована. Сама Эмма сохраняла молчание.

Робертс и Хедлунд начали встречаться в марте 2019 года. В 2019 году Робертс рассталась с коллегой по сериалу "Американская история ужасов", актером Эваном Питерсом, с которым встречалась семь лет. Спустя некоторое время актриса была замечена на романтическом свидании с новым бойфрендом, который, в свою очередь, ранее состоял в отношениях с актрисой Кирстен Данст, с которой встречался пять лет.

Эмма Робертс – дочь знаменитого актера 90-х Эрика Робертса и племянница "красотки" Джулии Робертс. Эмма много снимается, а в 2005 году даже выпустила дебютный музыкальный альбом.