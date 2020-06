Звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв ждет третьего ребенка

Недавно исполнитель роли Рона Уизли в саге о мальчике-волшебнике, британский актер Руперт Грин стал отцом, а теперь и его киношная подруга, актриса Джесси Кейв, исполнительница роли Лаванды Браун объявила о третьей беременности. Об этом пишет Mirror.

Новость Джесси сообщила в Instagram, дописав ироничное: "Oops, I did it again - Ой, я сделала это снова".

Джесси Кейв

Звездный дебют Джесси состоялся в шестой части известной франшизы - "Гарри Поттер и Принц-полукровка". В этом фильме она играла подружку Рона Уизли Лаванду Браун.

Джесси Кейв и Руперт Грин в "Принце-полукровке"

Кроме этого она появлялась в сериалах "Черное зеркало" и "Вызовите акушерку", а также в фильме "Страшные сказки".

Сейчас Джесси живет вместе с отцом своих детей - комиком Алфи Брауном. Они познакомились на юмористическом фестивале в Эдинбурге в 2010-м, и в последующие годы они постоянно то возобновляли, то прекращали отношения. 4 октября 2014 года на свет появился их первенец, мальчик Донни Браун. Два года спустя, 21 июля, у пары родилась дочь Марго. Спустя всего 10 недель после этого Алфи принял решение уйти из семьи. Однако в 2018 году они вновь воссоединились и теперь ожидают рождения третьего ребенка. Алфи также сообщил своим подписчикам о том, что скоро снова станет отцом: он выложил в своем блоге снимок с узи с подписью "Очень рад объявить, что вскоре собираюсь сделать себе вазэктомию".

Джесси с дочкой

Алфи Браун с дочкой и сыном/все фото: Instagram jessiecave

Актриса редко делится семейными фото в блоге, чаще постит юмористические иллюстрации. Последние она называет настоящей страстью и уже даже выпустила несколько книг, а также она занимается юмористическими выступлениями. Про роль в "Гарри Поттере" Джесси отзывается довольно холодно. "Я никогда не хотела стать актрисой: мне нужны были деньги, и затем я случайно заполучила роль в "Гарри Поттере". Но я всегда хотела выступать, что и делаю сейчас благодаря мужу", - отметила Джесси.

