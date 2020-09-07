Netflix начал рекламную кампанию по продвижению нового фильма Дэвида Финчера

Стриминговый сервис Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера "Манк".

Это черно-белая картина, рассказывающая о Хермане Манкевиче – авторе сценария фильма "Гражданин Кейн". Публикацию первых кадров "Манка" приурочили к выходу "Гражданина Кейна" – 5 сентября 1941 года картина вышла в прокат в США.

Действия в фильме происходят в 1930-е годы. Главные роли сыграли Гэри Олдман и Аманда Сейфрид.

Сценарий "Манка" написал отец режиссера Джек Финчер. Фильм выйдет на Netflix текущей осенью.

Предыдущий фильм Дэвида Финчера "Исчезнувшая" вышел шесть лет назад. В последнее время он работал над "Карточным домиком", "Охотником за разумом" и антологией "Любовь, смерть и роботы". Он также делает приквел "Китайского квартала" Романа Поланского для Netflix.

Работы Финчера удостоились многочисленных номинаций на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Напомним, кинорежиссер, сценарист и "оскароносец" Дэвид Линч восхитился украинцами и вновь мечтает побывать в Украине. Видеобращение знаменитости появилось в Facebook на странице фонда Ukraine NOW.

Сериал Линча "Твин Пикс" занял первое место в рейтинге хоррор-сериалов всех времен и народов, составленных американским журналом Rolling Stone. Эксперты считают, что, несмотря на обилие мистики, проект Дэвида Линча и Марка Фроста никогда не забывал и про человеческие чувства.