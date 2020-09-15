Д'Артаньян уже не тот. Михаил Боярский потерял сознание в кабинете врача
Как сообщается в Telegram-канале газеты "Комсомольская правда", актеру стало плохо во время осмотра перед вакцинацией.
Позже выяснилось, что во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера подскочило давление. Медперсонал настолько озаботился состоянием Боярского, что оказывать первую медицинскую помощь пришел даже главврач.
"К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили", — отмечают в Telegram-канале.
Справка
Напомним, сайт "Миротворец" внес известного российского актера и музыканта Михаила Боярского в раздел "Чистилище" за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в оккупированном Крыму.
В частности, 11 марта 2014 года Боярский подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и в Крыму.