Фильм о любви. Назван жанр четвертой "Матрицы"

Актер в эфире ВВС назвал жанр четвертого фильма научно-фантастической франшизы "Матрица". Сам Ривз вернется к роли Нео.

"У нас замечательный режиссер, Лана Вачовски, и она создала прекрасный сценарий лав-стори, он вдохновит фанатов", – сказал Ривз. Кэрри-Энн Мосс вернется в роли Тринити. Лоуренс Фишберн же сообщил, что его не приглашали, чтобы повторить роль Морфеуса, и добавил: "Я желаю им всего наилучшего. Надеюсь, это здорово".

Фильм станет продолжением, а не приквелом предыдущих частей. "Никаких путешествий в прошлое", – заверил Ривз.

"Матрица 4" должна выйти в прокат в апреле 2022 года. Сейчас съемки фильма возобновлены в Берлине после снятия карантинных ограничений. "Мы здесь пытаемся сотворить магию", – поделился Ривз.

Напомним, культовый кинорежиссер Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен. В перечень вошли такие ленты, как "Челюсти", "Пять гробниц по пути в Каир", "Только ваш", "Кэрри", "Ящик Пандоры", "Пять пальцев смерти", "Его девушка Пятница", "Таксист", "Прокол", "Рио Браво". Возглавила список картина Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой".

Стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Он будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне.