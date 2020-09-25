Выполнили обещание: создатели Симпсонов пригласили афроамериканца для озвучки темнокожего персонажа

Создатели "Симпсонов" пригласили афроамериканца Алекса Дезерта для озвучки темнокожего персонажа – Карла Карлосона, коллеги Гомера Симпсона, работающего на атомной станции. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Ранее этого персонажа озвучивал комик Хэнк Азария. Его же голосом говорили индиец Апу и темнокожий офицер полиции выдуманного города Спрингфилд – Лу. За работу над "Симпсонами" он получил четыре премии "Эмми". Также он озвучивал персонажа "Футурамы", - Гарольда Зойда, дядю доктора Зойдберга.

Хэнк Азария/Фото: скриншот

После того как движение BLM подняло вопрос расизма, создатели "Симпсонов" заявили, что теперь цветных мультяшных героев будут озвучивать цветные же актеры.

Хоть в актерской среде подобное заявление и вызвало возмущение, но авторы популярного мультсериала выполнили обещание.

Критики подобной позиции считают, что это в корне неверно, когда актера выбирают не за его профессиональные качества, а руководствуясь исключительно цветом его кожи.