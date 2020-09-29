Кэмерон завершил съемки фильма "Аватар-2"

Съемки сиквела "Аватар-2" завершены на 100%, а "Аватар-3" – на 95%. Об этом со ссылкой на режиссера Джеймса Кэмерона сообщил портал Cinema Blend.

Съемки стартовали в Новой Зеландии в 2017 году. В марте этого года съемочный процесс был остановлен из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что первый из четырех заявленных сиквелов "Аватара" выйдет в прокат 16 декабря 2022 года, более десяти лет спустя после показа первой части. По сюжету у главных героев Джейка и Нейтири появится дочь, а жителям Пандоры снова придется вступить в борьбу с человечеством.

По первоначальным планам фильм должен был выйти на экраны в декабре 2021 года.

В августе съемки были возобновлены и Кэмерон показал съемочной команде три сцены из второй части "Аватара" с почти готовыми визуальными эффектами производства компании Weta Digital. Во время карантина Кэмерон занимался в Лос-Анджелесе компьютерной обработкой отснятых "живых" сцен.

Согласно данным издания Deadline, общий бюджет производства четырех новых частей "Аватара" составит не менее $1 млрд.

Напомним, совокупно фильм "Аватар" 2009 года собрал в прокате $2,79 млрд. С учетом инфляции он занимает третье место в списке самых кассовых фильмов всех времен и народов после "Унесенных ветром" и "Титаника", хотя некоторые источники ставят его на второе место.