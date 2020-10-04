Самые высокооплачиваемые актрисы 2020 года – Forbes назвал имена и цифры

Большинство кинотеатров в мире закрылись еще в конце марта, ведущие студии откладывают высокобюджетные релизы, во многих из которых главные героини – женщины. Поскольку многие кинозвезды получают большие бонусы на основе кассовых сборов, то отсутствие проката кинофильмов позволило подняться в рейтинге зарплат актрис звездам маленького экрана. Такой вывод сделал журнал Forbes.

Такие актрисы получают доход от традиционного телевидения и потоковых сервисов, где основную часть денег им платят авансом.

В целом, десять самых высокооплачиваемых актрис заработали $254 млн за 12 месяцев (до июня), что на 20% меньше, чем в прошлом году. Все, кроме двух – Анджелины Джоли и Эмили Блант – получили основную часть своих доходов от телевидения и стриминга. Те, кто заработал большую часть своих денег на традиционных фильмах, получили в общей сложности $58 млн в этом году по сравнению со $136,5 млн в 2019 году.

У Вергары самый большой улов на телевидении за всю историю ее выступления в роли Глории на канале ABC в Modern Family, где она получала по $500 тыс. за серию, и ее работы в качестве судьи America’s Got Talent, где ей платят не менее $10 млн за сезон.

Мерил Стрип вернулась после восьмилетнего отсутствия в рейтинг. Она получила две стриминговые вакансии, в том числе восьмизначный чек от Netflix за роль в грядущем мюзикле Райана Мерфи "Пром".

Скарлетт Йоханссон, которая возглавляла прошлогодний список с доходом в $56 млн, сейчас даже не попала в первую десятку. В этом году ее заработок упал на $40 млн.

Forbes отмечает, что хотя Голливуд и приближается к достижению гендерного равенства в оплате труда, идти до этого еще долго. Десять самых высокооплачиваемых актеров-мужчин собрали в этом году $545,5 млн, что почти вдвое больше, чем у их их коллег-женщин.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис

София Вергара: $43 млн. Анджелина Джоли: $35,5 млн. Галь Гадот: $31,5 млн. Мелисса Маккарти: $25 млн. Мерил Стрип: $24 млн. Эмили Блант: $22,5 млн. Николь Кидман: $22 млн. Эллен Помпео: $19 млн. Элизабет Мосс: $16 млн. Виола Дэвис: $15,5 млн.

Напомним, американский актер Дуэйн Джонсон второй год подряд назван самым высокооплачиваемым актером в мире. Его доход за год составил $87,5 млн. При этом $23,5 млн он получил от Netflix за грядущий фильм Red Notice и за проект спортивной одежды с Under Armour.

Forbes впервые представил рейтинг авторов-звезд TikTok по величине заработка в этой социальной сети. Каждый из семи участников рейтинга за последние 12 месяцев получил не менее $1 млн.

Forbes также составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей на планете. Рейтинг возглавила модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн. Он также исключил 22-летнюю Дженнер из списка миллиардеров. 29 мая издание публично заявило, что не доверяет данным, полученным о доходах знаменитости ранее, и более не верит, что ее капитал составлял миллиард долларов на момент составления прошлогоднего рейтинга.