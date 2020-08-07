Семь звездных авторов TikTok заработали за год не менее $1 млн каждый, – Forbes

Создатели коротких видео только начинают монетизировать свою славу через товары под персональными брендами или спонсируемый контент, отмечает журнал Forbes USA.

Американский журнал Forbes впервые представил рейтинг авторов-звезд TikTok по величине заработка в этой социальной сети. Каждый из семи участников рейтинга за последние 12 месяцев получил не менее $1 млн.

Возглавляет рейтинг Эддисон Рэй Истерлинг – доход за год $5 млн. Ее танцевальные видео привлекли 1 млн фанатов уже к прошлой осени. В в декабре она ушла из университета, чтобы посвятить TikTok все свое время. Заключила сделки с Reebok и производителем часов Daniel Wellington. Стала представителем бренда одежды American Eagle и начала вести еженедельный подкаст в Spotify со своей матерью. Кроме того, у нее есть свой бренд косметики Item Beauty.

На втором и третьем местах оказались сестры Чарли и Дикси Д'Амелио, заработавшие $4 млн и $2,9 млн соответственно. Чарли ходила на вечернее шоу Джимми Фэллона и освещала в TikTok Парижскую неделю моды для Prada. Работа Дикси связана с работой сестры – они появляются в роликах друг друга и подписывают совместные контракты. Дикси также стремится развивать собственную музыкальную карьеру. Ее первый сингл Be Happy вышел в июне и занял первое место в трендах YouTube, обойдя вышедший в тот же день клип Канье Уэста и Трэвиса Скотта.

Четвертая – Лорен Грэй (доход $2,6 млн), у которой до этой весны была самая крупная фан-база среди всех авторов видео.

Пятый – Джош Ричардс ($1,5 млн), ставший сооснователем собственного агентства талантов TalentX и директором по стратегии Triller — конкурента TikTok.

Шестое и седьмое места с $1,2 млн у каждого делят Майкл Ле (два его видео с танцами в лифте стали одними из самых распространяемых на платформе и собрали 478 млн просмотров) и Спенсер Икс, заключивший контракты с Oreo и Sony.

Напомним, TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. Запущенный летом 2018 года, сейчас является ведущей видеоплатформой в мире.

Огромная популярность и китайское происхождение привлекли к сервису пристальное внимание властей ряда стран, особенно США. Они обвиняют TikTok в передаче персональных данных пользователей властям КНР.

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", который предусматривает запрет всех транзакций с материнской компанией соцсети – ByteDance, и аналогичный приказ о борьбе с приложением WeChat.

TikTok возмутилась указом Трампа, который отвел 45 дней на прекращение сделок с владельцем китайского приложения — ByteDance в американской юрисдикции. "Указ был издан без соблюдения процессуальных норм. В течение года мы пытались наладить взаимодействие с правительством США, чтобы найти конструктивное решение тем опасениям, которые были высказаны", – говорится в комментарии соцсети.

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на $100 млрд после подписания Трампом указов, фактически запрещающих деятельности сервисов TikTok и WeChat в США.