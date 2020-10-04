90-летний Клинт Иствуд начал работать над новым фильмом, где сыграет главную роль

Классик американского и мирового кинематографа Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 90 лет, приступил к работе над новым фильмом, в котором сыграет главную роль.

Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, фильм, который получит название "Плачь, мачо", может выйти в прокат уже к следующей зиме. Он станет экранизацией одноименного романа 1978 года Ричарда Нэша.

Иствуд исполнит роль коневода, который соглашается перевезти через границу сына своего босса, похищенного у матери-алкоголички. Пересекая Мексику на пути в Техас, они сталкиваются с неожиданными сложностями, преодолевая которые уставший от мира человек пытается найти собственное чувство искупления, обучая мальчика тому, что значит быть хорошим человеком.

Отмечается, что в кандидаты на главную роль в этом фильме рассматривали Арнольда Шварценеггера.

Напомним, в прошлом году Клинт Иствуд снял свой четвертый за три года фильм. Он называется "Баллада о Ричарде Джуэлле" и посвящен событиям, которые произошли во время летней Олимпиады 1996 года в Атланте (США).