Появление заключительного "Юрского периода" отложили на год

Четвертый фильм на тему современных динозавров – "Мир Юрского периода" вышел в 2015 году. Его премьера была отложена на 10 лет. "Мир Юрского периода: Павшее королевство" (или "Мир Юрского периода 2") вышел в 2018 году и собрал в прокате $1,3 млрд, многократно окупив свое производство.

Ранее планировалось, что шестой полнометражный фильм франшизы "Мир Юрского периода 3" ("Мир Юрского периода: Власть") выйдет 11 июня 2021 года. О причинах переноса даты премьеры не сообщается.

"Последние три месяца я работал с выдающимся актерским составом и командой над фильмом, которым мы с нетерпением ждем возможности поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного, все это того стоит. А пока будем здоровы и позаботимся друг о друге", – написал режиссер и сценарист фильма Колин Треворроу.

Сюжетная линия будущего фильма держится в тайне. Но можно предположить, что людям придется сосуществовать с динозаврами, которые сбежали из парка и поселились в лесах и горах вблизи крупных городов.

Фантастический приключенческий боевик "Мир Юрского периода: Власть" станет заключительным фильмом франшизы, которая включает в себя пять лент, выходивших с 1993 по 2018 годы. Первоисточником для создания сюжета стал научно-фантастический роман, написанный Майклом Крайтоном в 1990 году.

Напомним, появление на широком экране нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" перенесли на 2 апреля следующего года. Релиз "Форсажа 9" – на 28 мая.

Эти два фильма – далеко не единственные кинокартины, выход которых отменили в связи с коронавирусом. Так, Warner Bros. сдвинула "Чудо-женщину 1984" на 25 декабря 2020 года, а Disney перенес "Черную вдову" на 7 мая 2021-го.