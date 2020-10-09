Disney осовременит Золушку. Теперь она будет бодипозитивной

Disney Publishing 3 августа 2021 года выпустит книгу о современной Золушке под названием "Если туфелька подходит" (автор Джули Мерфи), сообщает The Hollywood Reporter. Это начало серии, в которой классические принцессы из детских сказок и мультфильмов Disney, попадают в реалии современной жизни. Предназначены издания для взрослой аудитории.

Золушка из новой книги – пышная девушка по имени Синди (Золушку в книгах и фильмах на английском языке зовут Cinderella). В отличие от сказки, она не прислуга по дому. У нее есть хорошее образование по специальности "дизайн обуви".

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Но карьера в фэшн-сфере не складывается, и девушка просит взять ее в участницы реалити-шоу "Перед полуночью", где нужно было срочно заполнить вакансию. Продюсером шоу является ее мачеха. Синди становится там единственной участницей в размере plus size, и к ней неожиданно приходит ошеломляющий успех.

Далее, по сюжету, Синди вдохновит множество женщин по всему миру на принятие своего тела, найдет самореализацию и любовь. Мораль книги простая: "Если туфелька не подходит, возможно, пришло время создать собственную".

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