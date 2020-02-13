Все на ковер-самолет! Disney готовит сиквел фильма про Алладина

Ожидается, что Уилл Смит снова станет джинном

Компания Disney запустила в разработку сиквел фильма про Алладина. И Гай Ричи снова сядет в режиссерское кресло. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Известно, что киностудия уже наняла сценаристов Джона Гатинса ("Живая сталь") и Андреа Берлофф ("Башни-близнецы") для работы над сценарием.

Гай Ричи станет режиссером, а Уилл Смит, Мена Массуд и Наоми Скотт вернуться к своим ролям Джинни, Аладдина и Жасмин соответственно.

Мюзикл прошлого года был основан на оригинальном диснеевском мультфильме 1992 года и у него есть сиквел под названием "Возвращение Джафара", но новый фильм будет основан на оригинальной истории. Не исключено, что сценаристы обратятся к первоисточнику за вдохновением: сборнику сказок "Тысяча и одна ночь".

Как ранее писал Фокус:

Актеры из фильма "Маленькие женщины", который номинирован на "Оскар" в этом году, получили фотопортреты в духе эпохи, описываемой в фильме. Фотограф Уилсон Уэбб сделал коллодионные снимки, используя аутентичный фотоаппарат XIX века.