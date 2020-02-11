Звезда "Игры престолов" снимется в сериале про выживание
2020-02-11 18:29:40
Увидеть Софи Тернер в новом амплуа можно будет уже весной
В Сети появился трейлер нового сериала "Выжить" с Софи Тернер, наиболее известной по телесаге "Игра престолов". Об этом пишет Collider.
"Выжить" выйдет в апреле 2020 года на стриминговом сервисе Quibi, который стартует в том же месяце. Напарником Софи станет Кори Хоукинс, ранее игравший в "Ходячих мертвецах".
Актрисе досталась роль Джейн, которая возвращается домой после лечения в реабилитационном центре. Однако самолет, которым она летит, терпит крушение в горах. Кроме Джейн выжил только еще один пассажир и теперь они должны спастись и добраться до цивилизации, поддерживая друг друга и справляясь со внутренними демонами.
В основу сериала лег одноименный роман Алекса Мореля.
Предыдущий проект Софи, фильм "Люди Икс: Темный Феникс", получил не слишком лестные отзывы критиков.
Как ранее писал Фокус:
- Охотник на монстров, чудо-младенец и новые приключения графа Дракулы — Фокус выбрал для просмотра лучшие сериалы прошлого месяца.
- Исполнительный директор HBO Кейси Блойс назвал примерную дату выхода приквела сериала "Игра Престолов". По словам Блойса, спин-офф, который получил название "Дом дракона", появится на экранах не раньше, чем через два года. "Думаю, это произойдет примерно в 2022 году", - заявил Блойс, добавив, что работа над написанием сценария уже запущена.