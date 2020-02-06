"Плохо продается": На телеканале "1+1" заявили, что украинский язык не подходит для мелодрам

Но для комедий украинский вполне подходит

Продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что что украинский язык не подходит для мелодрам, так как "непросто подобрать тональность" и телепродукт на украинском плохо продается за рубеж. Об этом пишет "Телекритика".

Об этом продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева и генеральный продюсер "1+1", руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий рассказали два дня назад в одном из ресторанов Киева на презентации нового сезона телеканала "1+1". Они сообщили о семи новых мелодраматических сериалах весеннего сезона и поведали планы телеканала на осень, к которой готовят преимущественно ситкомы и комедийные сериалы.

Максим Кривицкий рассказал, что они разбили годовой цикл на два сезона – осенний и весенний. "Мы будем производить драматические и мелодраматические сериалы в весеннем сезоне, в осеннем сезоне это будут комедии. Комедии довольно сложный продукт, поэтому мы не решились заполнить весь годовой цикл комедийными сериалами", - рассказал генпродюсер.

Презентация нового сезона "1+1"/Фото: Телекритика

Также они отметили, что для своих сериалов стараются приглашать именно украинских актеров, однако продукт на украинском выпускают только комедийный.

Комедийные сериалы телеканала "1+1" на 2020 год были сняты исключительно на украинском языке, тогда как все 7 мелодрам - на русском.

Алена Еремеева пояснила это тем, что "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще", - заявила она.

Еще одна причина съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ. "Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж. Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем — чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших партнеров есть компании, которые производят здесь — и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы", - пояснил генпродюсер.

"Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском. Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы. Наш департамент дистрибуции ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все что произведено здесь – на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт", - отметила Еремеева.

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