Украинская короткометражка стала лучшей на кинофестивале в Москве

Украинский короткометражный фильм "Не сейчас" признан лучшим в своей категории на первом международном кинофестивале Leonid Khromov International Film Festival 2020 (LKIFF 2020). Объявление победителей состоялось в понедельник, 12 октября, в Москве в онлайн-формате, сообщается на сайте мероприятия.

Украинская короткометражка режиссера Андрея Люлько стала лучшей в номинации "Лучшая короткометражная драма".

Главный приз кинофестиваля LKIFF 2020 получила художественная картина из Камеруна The Fisherman's Diary ("Дневник рыбака"). Режиссер этой ленты Эна Джонскотт признан лучшим режиссером.

Кинофестиваль LKIFF 2020 основан в апреле 2020 года российским продюсером Леонидом Хромовым. На первый международный кинофестиваль были поданы заявки от режиссеров и продюсеров из 33 стран на планете со всех континентов.

Украинская драма "Не сейчас", длительностью 15 минут, рассказывает о молодом человеке, который не может поверить в то, что у него онкология. Он также не решается рассказать своей девушке о смертельном диагнозе. Однако делает любимой предложение и собирается жить.

Отметим, на 93-й премии "Оскар", победителей которой назовут в апреле 2021 года в Лос-Анджелесе, в категории "Международный полнометражный фильм" Украину представит кинолента Валентина Васяновича "Атлантида".

А летом в Японии в рамках 18-го Международного анимационного фестиваля HIROSHIMA (Хиросима) показали украинский короткометражный мультфильм "Сама собі тут" режиссера Анны Дудко.