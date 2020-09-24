Украина выбрала фильм, который отправится на "Оскар". В основе сюжета победа в войне с Россией

Все роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры, среди которых настоящий бывший разведчик, доброволец, волонтер и реальный парамедик.

На 93-й премии "Оскар", победителей которой назовут в апреле 2021 года в Лос-Анджелесе, в категории "Международный полнометражный фильм" Украину представит кинолента Валентина Васяновича "Атлантида".

Кинокартину выбрал украинский Оскаровский комитет, о чем сообщил у себя в Facebook. Фильм стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино Украины и получил государственную финансовую поддержку.

Продюсерами "Атлантиды" выступили Валентин Васянович, а также Ия Мыслицкая, известные по фильмам "Племя" и "Сумерки", и Владимир Яценко, которого мы знаем по кинолентам "Домой" и "Дикое поле". Производство фильма осуществила студия "Гармата", а сами съемки проходили в Мариуполе и в Киеве.

Скриншот: Facebook / Ukraine.oscars

"События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь", – написал Оскаровский комитет.

Видео: Youtube / Arthouse Traffic

В публикации Комитета сообщается, что все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: "Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк".

Кадр из фильма: Arthousetraffic.com

В сентябре 2019 года "Атлантиду" признали лучшим фильмом в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты". Также лента получила специальный приз Международного кинофестиваля в Токио. В широкий украинский прокат "Атлантида" выйдет 5-го ноября.

Напомним, в этом году американская Киноакадемия ввела новые, политкорректные требования к фильмам, которые могут претендовать на высшую кино-премию. "Фокус" разбирался, какие из культовых голливудских картин в наши дни вообще не допустили бы к участию в конкурсе.