В Украине покажут исправленную телеверсию "Оскара" с речью режиссера "20 дней в Мариуполе"

Вещатели-трансляторы из других стран получили от компании Disney обновленный вариант церемонии и также продемонстрируют исправленную версию.

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В Украине зрители получат возможность посмотреть исправленную телеверсию 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар" 22 марта в 20:00. Подробности сообщает "Суспільне Культура".

Организаторы обратили внимание на замечания и критику, решив добавить эпизод с награждением украинского фильма "20 дней в Мариуполе", а также речь режиссера Мстислава Чернова. Вещатели-трансляторы из других стран также продемонстрируют исправленную версию.

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Лукьян Галкин, продюсер телеканала "Суспільне Культура", назвал победу команды Мстислава Чернова и его речь историческими. Выступление художника оценили в тысячах отзывов в социальных сетях.

"Эффект этого события на международной арене, безусловно, будет мощным и длительным", — сказал он.

Телеверсия "Оскара" и награждение украинцев

Организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой одержала победу лента "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова. Награждение украинских документалистов не показали в сокращенной международной телеверсии.

"Суспільне Мовлення" обратилось вместе с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Американскую киноакадемию с просьбой дополнить международную сокращенную телеверсию. Компания Disney, которая отвечает за международное лицензированием шоу, направила телеканалам-трансляторам во всем мире обновленную сокращенную версию мероприятия.

Напомним, 11 марта сообщалось, что украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар". Во время речи режиссер фильма Мстислав Чернов заявил, что с радостью бы обменял статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину. Он выразил надежду на то, что повлияет на иностранцев и донесет до них историю украинцев.