Роженица, выжившая в разбомбленном Россией городе, раскритиковала "20 дней в Мариуполе" (видео)

Марианна Вышемирская рассказала, что фильм не смотрела, но считает его "ярмаркой лицемерия". По ее словам, украинцы якобы монтируют фейки, а вот она занимается "важной работой".

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Выжившая во время удара ВС РФ по роддому в Мариуполе Мариана Вышемирская прокомментировала украинскую документальную ленту о своем городе, которая получила премию "Оскар". Свое мнение она высказала российскому пропагандисту Сергею Карнаухову в эфире программы "Лабиринт Карнаухова" еще 13 марта.

По ее словам, она не смотрела фильм "20 дней в Мариуполе".

"Знаете, сам фильм и вручение я не смотрела, но я прекрасно понимаю, что там было", — сказала она.

Вышемирская заявила пропагандисту, что считает фильм "ярмаркой лицемерия".

"Ну, никак иначе, как, скажем так, кроме как ярмаркой лицемерия, я это назвать не могу", — сказала Вышемирская.

По ее словам, украинцы якобы монтируют фейки о том, что происходило в Мариуполе, а вот она занимается некими "важными делами".

Марианна Вышемирская о фильме "20 дней в Мариуполе"

Кто такая Марианна Вышемирская

Напомним, что еще 9 марта 2022 года российские оккупационные войска совершили авиаудар по больнице Мариуполя. Обстрелами разрушен роддом №3. После удара издание Associated Press опубликовало фотографии украинского журналиста Евгения Малолетки из подвергшегося удару родильного дома. На нескольких из них была запечатлена беременная, получившая легкие ранения. Это была модель и блогерша Марианна Вышемирская.

Марианна Вышемирская Фото: Евгения Малолетки

Сейчас Вышемирская ведет Telegram-канал, в котором называет себя волонтером и общественным деятелем, а также советником Муфтия так называемой "ЛНР" по взаимодействию с РПЦ в Москве.

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар"

Напомним, 11 марта стало известно, что украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар". На церемонии вручения украинский режиссер заявил, что хотел бы иметь возможность обменять "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину. Мстислав Чернов также рассчитывает, что лента повлияет на иностранцев и донесет до них историю украинцев.

Жители города прокомментировали фильм. Как рассказал мариуполец Дмитрий Бобровский, "20 дней в Мариуполе" должен посмотреть каждый. Картина показывает правдивые события, раскрывает военные преступления российских войск.

Отметим, что соратница умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального назвала "20 дней в Мариуполе" политической документалкой. Мария Певчих считает, что фильм "20 дней в Мариуполе" показывает преступления Владимира Путина, а не российского народа. В соцсети Х раскритиковали россиянку.