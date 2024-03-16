Породілля, яка вижила в розбомбленому Росією місті, розкритикувала "20 днів у Маріуполі" (відео)

Маріанна Вишемірська розповіла, що фільму не дивилася, але вважає його "ярмарком лицемірства". За її словами, українці нібито монтують фейки, а ось вона займається "важливою роботою".

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Маріана Вишемирська, яка вижила під час удару ЗС РФ по пологовому будинку в Маріуполі, прокоментувала українську документальну стрічку про своє місто, що отримала премію "Оскар". Свою думку вона висловила російському пропагандисту Сергію Карнаухову в ефірі програми "Лабіринт Карнаухова" ще 13 березня.

За її словами, вона не дивилася фільм "20 днів у Маріуполі".

"Знаєте, сам фільм і вручення я не дивилася, але я прекрасно розумію, що там було", — сказала вона.

Вишемирська заявила пропагандисту, що вважає фільм "ярмарком лицемірства".

"Ну, ніяк інакше, як, скажімо так, окрім як ярмарком лицемірства, я це назвати не можу", — сказала Вишемирська.

За її словами, українці нібито монтують фейки про те, що відбувалося в Маріуполі, а ось вона займається якимись "важливими справами".

Маріанна Вишемірська про фільм "20 днів у Маріуполі"

Хто така Маріанна Вишемирська

Нагадаємо, що ще 9 березня 2022 року російські окупаційні війська здійснили авіаудар по лікарні Маріуполя. Обстрілами зруйновано пологовий будинок №3. Після удару видання Associated Press опублікувало фотографії українського журналіста Євгена Малолітки з пологового будинку, що зазнав удару. На кількох із них була зображена вагітна, яка дістала легкі поранення. Це була модель і блогерка Маріанна Вишемирська.

Маріанна Вишемирська Фото: Євген Малолєтка

Наразі Вишемирська веде Telegram-канал, у якому називає себе волонтеркою і громадською діячкою, а також радницею Муфтія так званої "ЛНР" із взаємодії з РПЦ у Москві.

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію "Оскар"

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар". На церемонії вручення український режисер заявив, що хотів би мати змогу обміняти "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Мстислав Чернов також розраховує, що стрічка вплине на іноземців і донесе до них історію українців.

Жителі міста прокоментували фільм. Як розповів маріуполець Дмитро Бобровський, "20 днів у Маріуполі" має подивитися кожен. Картина показує правдиві події, розкриває військові злочини російських військ.

Зазначимо, що соратниця померлого у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального назвала "20 днів у Маріуполі" політичною документалкою. Марія Пєвчих вважає, що фільм "20 днів у Маріуполі" показує злочини Володимира Путіна, а не російського народу. У соцмережі Х розкритикували росіянку.