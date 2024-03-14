Вирізані кадри перемоги фільму "20 днів у Маріуполі" додадуть у телеверсію "Оскара"

Продюсер "Суспільного" Лукʼян Галкін зазначив, що у 2023 році в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального. Тоді нагородження фільму показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії.

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Американська академія кінематографічних мистецтв і наук планує створити та оприлюднити оновлену скорочену телевізійну версію церемонії нагородження премією "Оскар", в якій буде висвітлено перемогу українського документального фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова. Про це повідомляє Deadline.

За інформацією видання, відповідне рішення академія ухвалила після того, як "Суспільне", яке цьогоріч транслювало церемонію в Україні, висловило обурення організаторам "Оскара-2024" (The Walt Disney Company Limited) через те, що перемогу "20 днів у Маріуполі" не включили до скороченої телеверсії нагородження.

Окрім того, виконавчий продюсер телеканалу "Суспільне Культура" Лукʼян Галкін зазначив, що у 2023 році в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального. Тоді нагородження фільму "Навальний" показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії, яка й отримувала нагороду.

"Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли ми не побачили категорію "Найкращий повнометражний документальний фільм" у міжнародній версії, де справедливо відзначено "20 днів у Маріуполі", — каже Галкін.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар". Режисер фільму Мстислав Чернов під час переможної промови заявив, що з радістю б обміняв статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну і що він був би щасливий, якби цього фільму ніколи не існувало. Автор картини розраховує, що "20 днів у Маріуполі" вплине на іноземців і донесе до них історію українців.

Згодом "Суспільне" повідомило, що перемогу стрічки "20 днів у Маріуполі" було вирізано зі скороченої міжнародної телеверсії. Це викликало обурення у команди видання і вони публічно заявили про це організаторам премії The Walt Disney Company Limited.