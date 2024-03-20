В Україні покажуть виправлену телеверсію церемонії "Оскара" з промовою режисера "20 днів у Маріуполі"

Мовники-транслятори з інших країн отримали від компанії Disney оновлений варіант церемонії й також продемонструють виправлену версію.

Related video

В Україні глядачі отримають можливість переглянути виправлену телеверсію 96-ї церемонії вручення нагород премії "Оскар" 22 березня о 20:00. Подробиці повідомляє "Суспільне Культура".

Організатори звернули увагу на зауваження та критику, вирішивши додати епізод із нагородженням українського фільму "20 днів у Маріуполі", а також промову режисера Мстислава Чернова. Мовники-транслятори з інших країн також продемонструють виправлену версію.

Важливо

Породілля, яка вижила в розбомбленому Росією місті, розкритикувала "20 днів у Маріуполі" (відео)

Лук'ян Галкін, продюсер телеканалу "Суспільне Культура", назвав перемогу команди Мстислава Чернова та його промову історичними. Виступ митця оцінили у тисячах відгуків у соціальних мережах.

"Ефект цієї події на міжнародній арені, безумовно, буде потужним і тривалим", — сказав він.

Телеверсія "Оскара" та нагородження українців

Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій здобула перемогу стрічка "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова. Нагородження українських документалістів не показали у скороченій міжнародній телеверсії.

"Суспільне Мовлення" звернулося разом із Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення Американська кіноакадемія з проханням доповнити міжнародну скорочену телеверсію. Компанія Disney, яка відповідає за міжнародне ліцензуванням шоу, надіслала телеканалам-трансляторам у всьому світі оновлену скорочену версію заходу.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар". Під час промови режисер фільму Мстислав Чернов заявив, що з радістю б обміняв статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Він висловив сподівання на те, що вплине на іноземців і донесе до них історію українців.