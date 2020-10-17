Рабыня Изаура и компания: как сериалы меняют нашу жизнь уже более 30 лет

В 2020 году исполняется 32 года с того момента, как жизнь телезрителей на советском и постсоветском пространстве изменилась навсегда. В их жизнь вошли сериалы и не уходят из нее до сих пор.

Конечно, за три десятилетия отношение к телесагам кардинально изменилось. Ранее они воспринимались, как "жвачка для домохозяек", снимались были всего в нескольких локациях, упор делался на диалоги и взаимоотношения, развитие сюжета продвигалось медленно и неторопливо перетекало из серии в серию. При этом пропуск хотя бы одной серии воспринимался, как трагедия, потому что внезапно, при беседе героев могло выясниться что-то немаловажное – например, что один из них чей-то давно потерянный родственник, или злодей, давно плетущий интриги.

Существовало даже понятие "сериальный актер", которого на большом экране увидеть было невозможно. Сейчас звезды первой величины не гнушаются съемок в сериалах, создание одного сериала запросто может обойтись в миллионы, спецэффекты перекочевали из блокбастеров, а локации выбирают специальные команды по всему миру.

Для примера – создание одной серии драмы "Аббатство Даунтон" обходилось создателям в миллион фунтов стерлингов, а фентези-сериал "Игра престолов" снимался в Северной Ирландии, Шотландии, на Мальте, в Хорватии, Марокко, Исландии и Лос-Анджелесе.

Если поначалу сериалы были достаточно целомудренны и зритель максимум мог увидеть страстный поцелуй крупным планом, а убийства чаще проходили без излишней кровавости, то теперь в телесагах можно лицезреть умерщвления всеми известными способами, а откровенность некоторых сцен заставляет создателей ставить рейтинг 16+ и не рекомендовать просмотр детям.

Фокус постарался отобрать те сериалы, которые в течении долгих лет завоевывали сначала аудиторию советскую, а потом и постсоветскую. И влияли на развитие телеиндустрии в целом. Хотя, надо признать, успех той самой "Рабыни Изауры" не повторил никто.

"Рабыня Изаура" (1976), показан в 1988

16 октября 1988 года в СССР по Центральному телевидению начался показ бразильского сериала "Рабыня Изаура". "Мыльная опера" была снята еще в 1976 году по роману национального классика (прозаика, поэта и драматурга) Бернарду Жуакина да Силва Гимарайнша. Сняла сериал местная телекомпания Globo. Всего в телесаге 100 серий, причем роман, по которому сняли сериал – книга совсем не толстая. Но сценаристам удалось обогатить сюжет!

Оригинальный роман был весьма прогрессивным для своего времени и осуждал рабство, которое было отменено в Бразилии только в 1888 году. Собственно, сюжет фильма и посвящен истории борьбы за любовь и свободу.

Главная героиня, Изаура — рабыня-квартеронка (то есть, белокожая девушка с небольшой примесью негритянской крови), которую хозяйка плантации взяла в дом, дала ей прекрасное образование и намеревалась отпустить свободу. Однако после смерти госпожи фазенду унаследовал ее порочный сын Леонсио, который воспылал к Изауре страстью и превратил ее жизнь в ад. Те, кто досмотрели до финальной серии, знают, что закончилось все хорошо: злодеи мертвы, Изаура счастлива с возлюбленным (богатым и симпатичным), а всех рабов на плантации отпустили на волю.

Популярность "Рабыни Изауры" в СССР была ошеломительной. Ранее такого жанра как сериал в Советском Союзе не существовало: с натяжкой на этот жанр могли претендовать фильмы о Шерлоке Холмсе, "Семнадцать мгновений весны", "ТАСС уполномочен заявить", "Четыре танкиста и собака", но целых сто серий про любовь и бразильскую страсть в непривычном антураже и с оригинальным сюжетом, которое советское телевидение сократило до 30 – это было что-то новенькое. Имена Изаура и Леонсио давали детям и домашним животным, улицы во время показа очередной серии пустели, сюжет обсуждали часами, а дачи до сих пор иногда называют фазендами.

"Богатые тоже плачут" (1979), показан в 1991

Многосерийная мелодрама о бедной девушке Марианне, роль которой исполнила актриса Вероника Кастро, стала вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР. Произошло это в 1991 году. Казалось, политические события, происходящие в стране, отвлекут людей от просмотра, однако случилось наоборот. Миллионы советских людей с замиранием сердца следили за увлекательным сюжетом, в котором были тайны, шантаж, богатые наследницы, потерянные дети, злодеи и злодейки.

Сначала было показано только восемь серий, потом показ прервали, думая, что в СССР сериал успеха иметь не будет. Однако зрители завалили "Останкино" гневными письмами, и история Марианны и Луиса Альберто вернулась на экраны. 244 серии (по 23 минуты каждая) транслировали по две.

Строго говоря, "Богатые тоже плачут" – это классическая мыльная опера. Целомудренная, с множеством диалогов, снятая в ограниченном числе локаций. Упор делался на истинно латиноамериканскую страсть и множество трудностей, которые герои с честью преодолевают. Зло, в итоге, наказано, положительные герои – торжествуют.

Имена Марианна и Вероника стали популярны, в СССР даже появились свои Луисы Альберто.

К слову, именно этот сериал считается каноническим, и оказал влияние на телеиндустрию в Латинской Америке в целом.

"Санта-Барбара" (1984), показан в 1992

Первый американский сериал, появившийся на постсоветском телевидении. Всего в нем 2 137 серий, однако на канале РТР его почему-то начали транслировать с 217 серии и показ неоднократно прерывали. Финальный сезон так и не был показан, фанатам пришлось досматривать пиратские версии. От латиноамериканских американское "мыло" выгодно отличалось локациями – "Изауру" и "Марианну" преимущественно снимали в павильонах и с минимумом массовки, в "Санта-Барбара" могла похвастаться натурными съемками, роскошными декорациями и костюмами. Сериал о страданиях простой семьи миллионеров демонстрировал те самые западные нравы, которыми так долго пугали советских людей.

В центре сюжета были семьи Кэпвеллов, Локриджей, Андраде и Перкинсов, проживающие в Санта-Барбаре. Присутствовала детективная составляющая – сериал начинается с того, что предполагаемый убийца Ченнига Кэпвелла-младшего выходит из тюрьмы и хочет найти настоящего убийцу.

Многие из популярных ныне актеров начали свою карьеру именно с "Санта-Барбары". Так, актриса Робин Райт, звезда сериала "Карточный домик" и "Принцессы-невесты" играла Келли Кэпвелл в течении четырех сезонов.

В "Санта-Барбаре" присутствовали все обязательные атрибуты мыльной оперы – замысловатый сюжет, в котором нашлось место шантажу, изнасилованиям и убийствам. Тут внезапно возникали потерянные родственники и дети, таинственные убийцы и недоброжелатели, герои теряли память, а если кто-то из них не нравился публике, его убирали из сериала "благодаря" землетрясению, убийству, или болезням.

Хоть сериал и транслировали с перерывами, но свою публику у экранов он собирал и даже получил несколько премий "Эмми". Правда, узнали мы об этом гораздо позже.

"Просто Мария" (1989), показан в 1993

Мексиканский сериал про бедную девушку Марию, которая приезжает в большой город и становится богатой и знаменитой, демонстрировался на Первом канале Останкино с 9 марта 1993 года. По сути, это история современной Золушки, которая на постсоветском пространстве в эпоху перемен стала безумно популярной.

Здесь присутствовали все атрибуты латиноамериканских телесаг: интриги, секреты, потерянные дети и обязательное торжество добра в финале.

Актриса Виктория Руффо даже снялась в рекламе финансовой пирамиды "МММ" и, как и Вероника Кастро, приезжала к своим поклонникам в Россию.

"Династия" (1981), показан в середине 90-х

История нефтепромышленников Кэррингтонов из Денвера заняла всего 220 серий. Ничтожно мало, если сравнивать с монументальной "Санта-Барбарой". Продюсер Аарон Спеллинг сначала делал ставку на бизнес-интриги, но со второго сезона ввел в сериал главный козырь – злодейку и интриганку Алексис, роль которой блестяще исполнила британская актриса Джоан Коллинз. И рейтинги телесаги поползли вверх.

"Фишкой" сериала стали "кошачьи драки" – схватки между главными героинями, когда шикарно одетые красавицы выясняют отношения не только в словесных перепалках. Также именно в этом сериале с экранов прозвучало слово "сука". Сериалы начали терять свою целомудренность и повествование перестало быть предсказуемым. А зло перестало быть наказуемым, более того, оно еще стало и весьма привлекательным.

Именно этот сериал первым сопровождался сопутствующими товарами: поклонники могли приобрести наряды, как у героинь, купить куклы-копии или посетить места съемок.

А еще "Династия" – это единственный сериал в истории, в котором, в качестве приглашенной звезды появились 38-й президент США Джеральд Форд вместе со своей женой Бэтти и бывшим госсекретарем Генри Киссинджером.

На постсоветском пространстве "Династию" смотрели ради интриг, нарядов главных героинь (здесь был представлен весь блеск 90-х) и злодейки Алексис. Немудрено, что когда ее героиню убрали, рейтинги стали падать и сериал пришлось закрыть. Но жители СНГ узнали об этом гораздо позже.

"Элен и ребята" (1992), показан в 1994

Первый молодежный сериал на постсоветском пространстве. И что интересно, не латиноамериканский, а французский. После длинных повествований, полных интриг, тайн и секретов, ориентированных на взрослую аудиторию, стал приятной альтернативой "взрослым" иыльным операм.

Дети 80-х, которые как раз подросли к этому моменту, увидели, как живут их одногодки за границей, чем интересуются, что носят (и это не дизайнерские наряды из бутиков), куда ходят развлекаться. Сериал был милым и веселым. Причем настолько, что его за это критиковали: мол сериальные студенты проводят время за развлечениями, никогда не ругаются, не пьют, не курят и даже не готовятся к парам.

Но когда создатели начали поднимать проблемы наркотиков и насилия, сериал стали критиковать уже за это.

На постсоветском пространстве сериал спровоцировал моду на стиль "гранж" и любительские музыкальные группы. Мальчики мечтали о длинной шевелюре, собственной музыкальной группе и репетициях в гараже, девочки – о таких милых парнях, как французские студенты.

"Беверли-Хиллз" (1990)

Молодежный сериал про школьников из фешенебельного района Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз. Более откровенный, нежели "Элен и ребята", более современный и реальный, нежели латиноамериканские аналоги.

Успех у аудитории обеспечил подбор главных героев: каждый юноша, или девушка, могли найти тут себе кого-то по душе: загадочного одиночку, первую красавицу класса, симпатичного спортсмена, правильную отличницу и т.д. Подростковые проблемы, первая любовь и беззаботный флер 90-х обеспечили актерам, занятым в сериале, известность и новые роли, а каждый новый сериал, снятый на эту тематику, так или иначе, обращается к первоисточнику – "Беверли-Хиллз" задал планку.

"Дикая Роза" (1987), показан в 1994

Но, хоть на постсоветском телевидении и стали появляться альтернативы, латиноамериканские сериалы продолжали держать марку и сдавать позиции не собирались. Так, на ОРТ с 1994 демонстрировали мексиканский сериал "Дикая Роза" с полюбившейся публике Викторией Кастро в главной роли.

По сути, сюжет был именно таким, как ожидали поклонники – неизменные тайны, интриги, потерянные дети, торжество добра, что его приятно отличало от сериалов вроде "Династии". Критиковали "Дикую Розу" за то, что Вероника Кастро, уже далеко не юная девушка, играла (и неубедительно) задорную девчонку-сорванца. Но почитателям актрисы это было неважно, они с замиранием сердца следили за очередной историей условной Золушки, которая после долгих страданий, наконец получает заслуженное – богатого и красивого мужа и счастливую жизнь в роскошном особняке.

"Секретные материалы" (1993)

С развитием видеопрокатов на постсоветское пространство стали проникать хиты, ранее недоступные широкой аудитории. Зрителю больше не нужно было сидеть перед телевизором в ожидании любимого сериала и отмечать его в телепрограмме. Можно было приобрести видеомагнитофон и смотреть, что заблагорассудится, покупая или обменивая кассеты, либо пользуясь прокатом. Тем более, что с развитием СМИ начали появляться специализированные издания, рассказывающие о новинках. И оказалось, что выбор сериалов не ограничивается любовными историями разной степени откровенности. Более того, стали развиваться и другие жанры, которые раньше можно было увидеть только в большом кино.

Настоящим прорывом стал сериал Криса Картера "Секретные материалы" про двух агентов ФБР, которые расследуют странные и необъяснимые преступления. Слоганы сериала, "Истина где-то рядом" и "Я хочу верить" на плакате с летающей тарелкой стал крылатым. Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) обрели мировую известность.

В основу серий были положены городские легенды, сказки, истории о визитах пришельцев, таинственные происшествия и необъяснимые преступления. Особое внимание уделялось "Зоне 51", к которой открылось настоящее паломничество. Любовной линии в сериале не было, но оказалось, что это и не требуется. Причем структура, в которой одна серия – это одна законченная история, оказалась весьма удобной для просмотра. Сериал выдержал 11 сезонов, прежде чем был закрыт.

"Коломбо" (1968-2003)

Детективный сериал про харизматичного детектива полиции Лос-Анджелеса. Один из самых "долгоиграющих" на телеэкранах. Сериал, задавший новый тон в детективном жанре, продолжатель дела Эркюля Пуаро, Шерлока Холмса и прочих следователей-интеллектуалов.

Главную роль исполнил Питер Фальк, структура – "одна серия – одно дело", причем без особой кровожадности и насилия. "Думающий" зритель получил своего героя. Улицы во время трансляций, конечно, не пустели, как во время "Рабыни Изауры", но миллионы у экранов собирались. Оказалось, что жанр детективного сериала, популярный на Западе, вполне подходит и постсоветскому зрителю. А последователями "Коломбо" можно назвать "Настоящий детектив" и "Элементарно".

"Дикий Ангел" (1998)

Аргентинский телесериал, ориентированный на молодежную аудиторию и завоевавший ее без особого труда. Канал РТР транслировал все 270 серий пять раз. Пожалуй, последний латиноамериканский сериал, который хоть немного смог приблизиться к успеху таких хитов, как "Рабыня Изаура" и "Дикая Роза". Наталья Орейро стала настоящей звездой, а песню из титров в ее исполнении транслировали по радио.

"Дикий Ангел" рассказывал о судьбе бедной сиротки Милагрос, которую взяли на воспитание в богатую семью, и которая влюбилась в хозяйского сына, красавчика Иво. Жалостная история оказалась немыслимо популярной. Сериал транслировали в 80 странах мира, а настоящие фанаты его иногда пересматривают и сейчас.

"Ксена" (1995)

Спин-офф сериала "Удивительные приключения Геракла", который по популярности превзошел своего предшественника. Главным образом из-за того, что главными героинями стали тут воительница Ксена и ее спутница Габриэль. Две сильные женщины, которые способны постоять за себя, намеки на однополые отношения и увлекательный сюжет, основанный на древнегреческих мифах: все это сделало новозеландку Люси Лоулесс суперзвездой, а создателям сериалов показало новые пути завоевания аудитории.

Оказалось, что фентези, приключения и амазонки – это отличная смесь. Героини, популярные в начале 1990-х, покорялись судьбе, строили подковерные интриги и старались не портить имидж "хороших девочек". Но к концу ХХ-го века оказалось, что общество требует новых героинь, которые способны менять свою судьбу сами и драться за свое будущее. И нашумевшая позже "Игра Престолов" отлично это демонстрирует.

"Баффи – истребительница вампиров" (1997)

Как говорил герой еще одного популярного сериала, секрет успеха этой истории заключался в том, что обычно чудовища гоняются за красавицами, а тут все наоборот – красавица мутузит чудовищ. Хрупкая блондинка Баффи (Сара Мишель Геллар) – обычная школьница, которая сражается с вампирами и прочей нечистью. В этом ей помогают друзья и наставник. А вампиры, с развитием сюжета, оказываются не так просты, как кажутся.

Успех сериала обеспечил ему семь сезонов. Здесь было все: увлекательный сюжет, харизматичный злодей, подростковые проблемы, история настоящей дружбы. И жанр "охотник на чудовищ" оказался весьма многообещающим. Именно из "Баффи" выросли такие "монстры", как "Сверхъестественное" и "Настоящая кровь".

"Секс в большом городе" (1998)

До определенного момента телесериалы оставались оплотом целомудренности. Здесь не было откровенных эротических сцен, кровь не хлестала потоками, а герои старались выражаться цензурно. Однако времена менялись, аудитория требовала перемен и на экранах появился самый популярный и откровенный "женский" сериал конца 1990-х.

История про четырех подруг, живущих в Нью-Йорке, мгновенно завоевала миллионы сердец по всему миру. У кого телеканала НВО не было, утешался просмотром на видеокассетах и некоторых телеканалах, причем транслировали получасовые серии уже ближе к полуночи.

Впервые на телеэкране "хорошие девочки" откровенно говорили о сексе, отношениях, своем теле, болезнях и проблемах. Зритель узнал, что современные женщины, оказывается, занимаются сексом вне брака, часто меняют партнеров, нецензурно выражаются и очень любят туфли.

Интересно, что актрис Сару Джессику Паркер (Кэрри), Ким Кэтролл (Саманту), Кристин Дэвис (Шарлотту) и Синтию Никсон (Миранду) помимо сериала ничего не связывает. Актрисы не стали задушевными подругами, как в сериале, и не встречаются за завтраком в кафе. Более того, Кэтролл и Паркер даже враждуют и не общаются уже много лет.

"Секс в большом городе" дал "зеленый свет" "женским драмам", в которых каждая зрительница найдет что-то для себя, а мужчинам даст возможность лучше разобраться в женской психологии.

"C.S.I.: Место преступления" (2000)

Первый сериал, в котором главная роль отведена не бравым полицейским и не интеллектуалу-детективу, а целой команде экспертов-криминалистов, благодаря которым, собственно, и становится возможным расследование преступления.

Это было свежо и оригинально, а рядовой зритель узнал много новых научных терминов и окунулся в ранее неизвестную атмосферу криминалистической лаборатории.

Эта телесага дала толчок развитию сериалов про интеллектуалов-ученых, медиков и криминалистов. Оказалось, что даже если зритель совершенно не ориентируется в той или иной сфере, ему это никак не мешает погружаться в атмосферу. В конце концов, ему разъяснят непонятные моменты, а его собственная работа покажется не менее значимой, нежели жизнь богачей из условной Санта-Барбары. Сериалы про обычных людей с обычными, но от этого не менее интересными профессиями получили карт-бланш и экранное время.

"Остаться в живых" (2004)

Шесть сезонов, 121 серия, загадочный сюжет и странный финал. Сериал стал первым в своем жанре, собрав все лучшее от предшественников. Здесь была мистика, приключения, любовь. Эксперты называют "Остаться в живых (Lost)" культурным феноменом, который дал старт приключенческим сагам вроде "Ходячих мертвецов".

Здесь не было однозначно плохих или хороших героев. Зритель мог примерить на себя роль условного Робинзона Крузо, который вынужден выживать и приспосабливаться в условиях, к которым жизнь его не готовила. В свете надвигающейся экологической катастрофы жанр "простой человек в постапокалиптических условиях" обретает новый смысл.

Двухтысячные годы можно назвать "золотым веком телесериалов", особенно в эпоху, когда пандемия может запереть человека дома и лишить возможности посещать кинотеатры. Шоураннеры получили возможность снимать телесаги буквально в любом жанре, который им нравится, а зритель может выбирать между эпичным фентези, научной фантастикой, детективами, любовными историями, молодежными драмами, мистикой и прочими. Причем, если ранее его в этой страсти ограничивал хронометраж полнометражного фильма, то теперь он может следить за любимыми героями в течении многих месяцев и даже лет. Актеры больше не разделяются по принципу "сериальный", или "актер большого кино", а "Эмми" стала церемонией чуть ли не круче "Оскара". И еще один феномен: помимо оригинальных сериалов и сериалов, снятых по художественным произведениям, появляются сериалы, основанные на фильмах. Когда создатели понимают, что история, рассказанная за три часа, многое оставила за кадром.