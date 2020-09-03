Опять фантастика. Создатели "Игры престолов" готовят новый сериал для Netflix

Это будет сериал о контактах землян с внеземной цивилизацией.

Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс реализуют новый проект для Netflix. Они объединились с Александром Ву ("Ужас: позор"), чтобы написать сценарий и продюсировать еще один научно-фантастический сериал. Он будет основан на трилогии романов китайского писателя Лю Цысиня "Проблема трех тел". Об этом сообщил телеканал Fox News.

Произведение повествует о первой встрече людей с инопланетной цивилизацией. Бениофф и Уайсс назвали книгу самой амбициозной научной фантастикой, которую им приходилось читать. В ней рассказывается о маленькой голубой планете и дальних уголках Вселенной.

"Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана", – заявили создатели "Игры престолов".

Цысинь будет следить за созданием сериала как консультант. "Я очень уважаю и верю в творческую команду, адаптирующую "Проблему трех тел" для телеаудитории", – сказал он.

В августе 2019 года Бениофф и Вайс подписали с Netflix контракт на производство контента на сумму 200 млн долларов, чтобы эксклюзивно работать для этого потокового сервиса.

Напомним, Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Съемки с участием Ван Дамма проходят в разных точках Киева, в том числе в Бортничах. Местные жители узнали артиста даже в гриме и образе: в кепке и осеннем пальто.