Популярный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук скончался от коронавируса в 33 года

Известный украинский блогер, фотомодель и фитнесс-тренер 33-летний Дмитрий Стужук скончался в больнице от коронавируса. Ранее его госпитализировали из-за тяжелой формы болезни. Об этом написала его бывшая жена София Стужук, также Instagram-модель и блогер.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", — написала 25-летняя мать троих детей в посте.

Фото, опубликованное Софией Стужук после смерти бывшего мужа

Несколько дней назад Дмитрий выложил пост в свой профиль, где рассказал о болезни. И о том, что он заразился во время отдыха за границей. "Плохо мне стало на второй день на отдыхе в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.

На следующий̆ день начал появляться кашель, но температуры не было. Явных симптомов болезни — тоже, поэтому я подумал, что это могут быть последствия занятий спортом, смены климата и питания, ну и плюс сон под кондиционером.

После возвращения из Турции сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий̆ случай решил пройти тест на коронавирус. Он оказался положительным", — отмечал блогер.

Последнее фото Дмитрия Стужука

Дмитрий отметил, что ему назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Но в больнице шел ремонт, и она была переполнена пациентами, так что Дмитрий решил лечиться дома. Он также отметил, что условия в больнице оставляли желать лучшего: люди лежали даже в коридоре, не было питания, туалетной бумаги и даже столовых приборов.

Ему выдали кислородный аппарат и наказали продолжать лечение. Дмитрий отметил, что его состояние стабильное. Но когда оно ухудшилось, блогера госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4. Ночью стало известно, что он пережил клиническую смерть. Его состояние медики оценивали, как тяжелое.

София Стужук отметила в своем посте, что у ее бывшего мужа было слабое сердце.

София и Дмитрий Стужуки стали известны благодаря частым постам о своей семейной жизни, советам по правильному питанию, занятиям спортом и откровенным рассуждениям обо всем на свете. София – один из самых популярных украинских блогеров, на ее страницу в Instagram подписано более пяти миллионов человек. Причем количество их выросло после того, как она опубликовала видео своих третьих родов дома в надувном бассейне.

Дмитрий и София Стужук с детьми / Все фото: Instagram sofia_stuzhuk и stuzhuk_dmitriy

Полгода назад София заявила, что ее глянцевая Instagram-семья далеко неидеальна, ей надоело терпеть предательство и разборки, поэтому с мужем она разводится.