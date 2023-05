Кендалл Дженнер привлекла всеобщее внимание в прозрачном синем платье

Супермодель Кендалл Дженнер часто выбирает смелые образы.

27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер привлекла к себе внимание публики, появившись на ретроспективе покойного модельера Карла Лагерфельда без бюстгальтера. Мероприятие прошло в винтажном магазине What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке. Об этом пишет PageSix.

Основательница 818 Tequila была одета в прозрачное платье от Alexandre Vauthier, украшенное синими перьями снизу. К пикантному наряду Дженнер подобрала пару сапог из атласного материала такого же цвета, на которых также были перья. Образ она дополнила синим клатчем Chanel с тиснением под крокодила. Свои волосы Кендалл собрала в хвост и сделала легкий макияж.

В своем Instagram-аккаунте супермодель поделилась серией фотографий в смелом платье.

Поклонники в комментариях восхитились образом знаменитости.

"Ким была права, говоря, что Кендалл — богиня моды в семье", — написал один фанат.

"Великолепная! Я люблю этот цвет, и я люблю его на вас!", — добавил другой.

Напомним, Кендалл Дженнер показала фигуру в винтажом платье от Chloe из коллекции весна-лето 1998 года.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер снялась топлес в новой весенней кампании Calvin Klein.