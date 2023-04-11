Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальное платье-комбинацию (фото)

В пасхальное воскресенье Кендалл Дженнер показала фигуру в винтажом платье от Chloe из коллекции весна-лето 1998 года.

Related video

27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер продемонстрировала свою стройную фигуру своим 283 миллионам подписчиков в Instagram, опубликовав серию фотографий в винтажном платье-комбинации.

На снимках знаменитость сидела в белом шезлонге на открытом воздухе в атласном платье от Chloe пыльно-голубого цвета с вырезом на шее и отделкой из белого кружева. В таком платье в 1998 году триумфально появилась на подиуме супермодель Наоми Кэмпбелл.

Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner Наоми Кэмпбелл, 1998 год Фото: Getty Images

Кендалл распустила свои темные локоны и сделала легкий макияж. В качестве аксессуаров она выбрала только солнцезащитные очки и серьги-гвоздики. Ее маникюр добавил яркости образу, поскольку ногти были покрыты ярко-салатовым лаком.

"Тетя Кенни", — подписала публикацию основательница 818 Tequila, ссылаясь на то, что она единственная из сестер Кардашьян, у которой до сих пор нет детей.

Напомним, Кендалл Дженнер посетила открытие нового отеля Atlantis The Royal в Дубае в платье от Schiaparelli.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер снялась топлес в новой весенней кампании Calvin Klein.