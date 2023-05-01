Скарлетт Йоханссон была замечена на свидании с мужем (фото)

Звездная пара воспитывает совместного сына Космо.

38-летнюю американскую актрису Скарлетт Йоханссон заметили во время прогулки с мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда картин о супергероях и Колин Джост совершили поездку в продуктовый магазин в Нью-Йорке.

Йоханссон пыталась оставаться инкогнито. Звезда "Черной вдовы" вышла в черных леггинсах с черным топом в тон. Волосы она прикрыла черной кепкой и капюшоном от дутого жилета. Скарлетт была в белых кроссовках с розовыми носками.

Звезда "Мстителей" была без макияжа и надела темные солнцезащитные очки, чтобы еще больше защитить свое узнаваемое лицо.

Тем временем 40-летний Колин Джост был в черных джогерах и кроссовках. Он надел малиновое худи Cleveland Orchestra и добавил к луку красную кепку Regis.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Актер также носил темные солнцезащитные очки.

Звездная пара поженилась в октябре 2020 и является родителями 20-месячного Космо. У Скарлетт также есть восьмилетняя дочь Роуз от брака с 39-летним журналистом Роменом Дориаком. А до этого актриса была в браке с Райаном Рейнольдсом.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

Напомним, Скарлетт Йоханссон вспомнила свой брак с Райаном Рейнольдсом.

Также Фокус писал об откровении Скарлетт Йоханссон по поводу опыта ее материнства.