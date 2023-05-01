Суши и роллы: чем отличаются блюда, и что между ними общего

Различия между суши и роллами видны на первый взгляд, несмотря на испольование похожих ингредентов.

Суши и роллы, традиционные блюда японской кухни, давно полюбились украинцам. И если раньше это были дорогие позиции в ресторанах, то сегодня позволить себе их может каждый в кафе или суши-барах. Несмотря на популярность этой еды, далеко не все до сих пор знают, в чем же разница между суши и роллами. А она есть, и причем существенная. Ресурс Foodies Family назвал главные отличия между этими блюдами.

Начнем с того, что объединяет суши и роллы использование риса с высоким содержанием клейковины, рисового уксуса, соевого соуса и морепродуктов. На этом сходство заканчивается.

Суши и роллы подаются с имбирем, соевым соусом и васаби Фото: Picture Alliance

Внешний вид

Разницу между суши и роллами видно с первого взгляда. Суши — это длинный рисовый пирог с аккуратно расположенным сверху куском рыбы, креветки или осьминога перевязанным полоской нори.

Слово "роллы" происходит от английского roll, что в переводе означает рулет или сверток. Роллы действительно больше похожи на рулеты. Иногда они имеют различную форму: в качестве начинки используется нори, а снаружи посыпается рис с рыбной икрой.

Ингредиенты

Для суши, как уже говорилось, используется специальный рис, а также лосось, угорь, осьминог или креветки. Начинка для роллов может быть какой угодно. Морепродукты – лучший вариант, но их можно заменить или сочетать с овощами, мясом и сыром.

Вариативность

Традиционно в роллах можно использовать больше видов разнообразной начинки. Суши более консервативны — в классическом варианте предусмотрены рыба или морепродукты.

Способ приготовления

При приготовлении роллов их содержимое скручивается в листья нори – высушенных морских водорослей, а затем режется на необходимое количество порций округлой формы. Для скручивания используют специальный бамбуковый коврик макису.

Полученную заготовку разрезают на несколько частей, причем толщина каждой из них не должна превышать 1 см. Ролл не должен быть толстым, так как его необходимо употреблять за один раз, не кусая.

Для суши берут липкий рис, приготовленный по специальной технологии, делают продолговатые заготовки и кладут на них рыбу. Некоторые могут запекаться и подаваться горячими — например, такая их разновидность как яки-маки.

Если для того, чтобы сделать суши, особые навыки не нужны, то для создания роллов мастера учатся годами.

Способ подачи

Суши подаются сразу после того, как их приготовили. Они должны быть комнатной температуры, так их вкус лучше раскрывается. К ним идут соевый соус и маринованный имбирь, а также васаби. Суши едят палочками, окуная их в соевый соус.

Роллы перед подачей обычно хранятся в холодильнике – так их гораздо легче разрезать. Кусочки, готовые к подаче, помещаются рядом на тарелку. Их едят целиком, окуная каждый кусочек в налитый до краев соус.

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