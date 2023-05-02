Приянка Чопра и Ник Джонас впервые в роли родителей посетили Met Gala 2023 (фото)

Перед этим звездные супруги появлялись на красной дорожке Метрополитен-музея в 2019 году.

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас впервые посетили Met Gala в роли родителей. Об этом пишет Daily Mail.

Американский музыкант и бывшая звезда Болливуда вышли на красную дорожку Met Gala 2023, посетив мероприятие в Нью-Йорке во второй раз как супружеская пара и впервые как родители. В последний раз они были в Метрополитен-музее в мае 2019 года.

Звездная пара создала классический гламур для бала Института костюма.

Актриса "Цитадели" и музыкант прошли по лестнице Музея искусств Метрополитен в черно-белых образах, смеясь и поднимаясь по ковровой дорожке.

40-летняя Чопра выбрала черное платье без бретелей с разрезом к бедру от Valentino, а также экстравагантную накидку с пучками, которая крепилась к паре белых оперных перчаток.

Ее аксессуары включали блестящие черные туфли на платформе и ряд украшений с бриллиантами, в том числе ожерелье с цепочкой с голубым кристаллическим кулоном от Bulgari.

В то же время участник Jonas Brothers был в кожаном пиджаке, белой рубашке, черных брюках и черном галстуке, закрепленном застежкой.

Приянка Чопра Фото: Getty Images Приянка Чопра Фото: Getty Images

В последний раз супружеская пара появилась на пышном мероприятии в 2019 году, где они приняли тему вечера в ярких серебристых ансамблях.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

В своих соцсетях индийская знаменитость показала подготовку к официальному мероприятию, во время которого ей помогала годовалая дочь Мелти Мэри, родившаяся в конце 2021 с помощью суррогатной матери.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас прогулялись по столице Италии.

Также Фокус писал о романтической рутине Приянки Чопры и Ника Джонаса после пяти лет брака.