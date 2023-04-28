"Каждое утро приносит кофе": Приянка Чопра рассказала о семейной жизни с Ником Джонасом

Звездная пара воспитывает годовалую дочь Мелти Мэри.

Related video

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра рассказала о рутине с Ником Джонасом. Семейными моментами звезда экрана поделилась в своем новом интервью цифровому журналу "Today".

Чопра призналась, что ее муж идеально подходит ей. Бывшая звезда Болливуда даже подробно рассказала о том, "насколько он прекрасен".

"Мой муж — самый добрый, самый щедрый, нежный, вдумчивый мужчина — а также очень умный и терпеливый... Он мой болельщик", — начала она.

Главная героиня свежего выпуска также рассказала о том, насколько он ей помогает: каждое утро он приносит ей кофе, на ночь снимает наращенные ресницы и поправляет ее платье на красной дорожке.

"Он поправляет мое платье, когда я ухожу со сцены, и следит, чтобы оно выглядело правильно, когда я на красной дорожке. Первым делом утром он приносит мне кофе. Он просто такой уравновешенный, может справиться с чем-либо", — отметила 40-летняя знаменитость.

"Я чувствую себя в безопасности со своим мужем. Я желаю этого всем", — добавила актриса.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Музыкант также дал ей силу после того, как их дочь родилась преждевременно.

"Помню, он просто держал меня за плечи, и я сказала: "Просто скажи мне, что делать, потому что я не знаю, что делать". А он говорит: "Просто садись ко мне в машину". И мы уехали в больницу. Она родилась, и с того момента, как она сделала свой первый вдох, и до сих пор она никогда не была без кого-то из нас, никогда", — поделилась бывшая "Мисс мира".

Приянка Чопра для "Today"

Экс-звезда Болливуда и один из братьев Джонас заключили брак в 2018 и воспитывают годовалую дочь Мелти Мэри.

Напомним, Приянка Чопра показала, какой брючный костюм выбрать весной 2023.

Также Фокус писал о свидании Приянки Чопры и Ника Джонаса в Риме.