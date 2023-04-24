Приянка Чопра продемонстрировала идеальный брючный костюм на весну 2023 (фото)
Звезда экрана сделала ставку на яркие оттенки и лаконичные аксессуары.
40-летняя индийская актриса Приянка Чопра продемонстрировала идеальный брючный костюм на весну-лето 2023. Снимками в стильном аутфите звезда экрана поделилась в своем Instagram с более чем 80 млн подписчиков.
Молодая мама, посещая столицу Италии в рамках продвижения своего нового сериала "Цитадель", примерила ярко-оранжевый брючный костюм. Волосы знаменитость индийского происхождения собрала в традиционную для себя прическу и сделала легкий дневной макияж.
К итальянскому образу жена Ника Джонаса добавила телесную кофту, которая едва видна за ярким пиджаком, и лаконичные украшения, включая золотые часы и серьги-кольца.
"Когда в Риме… 🧡", — лаконично подписала карусель фото со своими коллегами по цеху Приянка Чопра.
Сейчас Приянка активно рекламирует шпионский сериал при своем участии, посещая европейские столицы и красные дорожки там.
"24 часа в Риме!" — подписала видео с итальянского уик-энда индийская актриса.
Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас вышли на красную дорожку в столице Великобритании.
Также Фокус писал о встрече Приянки Чопры и ее годовалой дочери после продолжительной разлуки.