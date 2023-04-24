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Стиль жизни

Приянка Чопра продемонстрировала идеальный брючный костюм на весну 2023 (фото)

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Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Приянка Чопра

Звезда экрана сделала ставку на яркие оттенки и лаконичные аксессуары.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра продемонстрировала идеальный брючный костюм на весну-лето 2023. Снимками в стильном аутфите звезда экрана поделилась в своем Instagram с более чем 80 млн подписчиков.

Молодая мама, посещая столицу Италии в рамках продвижения своего нового сериала "Цитадель", примерила ярко-оранжевый брючный костюм. Волосы знаменитость индийского происхождения собрала в традиционную для себя прическу и сделала легкий дневной макияж.

К итальянскому образу жена Ника Джонаса добавила телесную кофту, которая едва видна за ярким пиджаком, и лаконичные украшения, включая золотые часы и серьги-кольца.

"Когда в Риме… 🧡", — лаконично подписала карусель фото со своими коллегами по цеху Приянка Чопра.

Приянка Чопра в Риме

Сейчас Приянка активно рекламирует шпионский сериал при своем участии, посещая европейские столицы и красные дорожки там.

Приянка Чопра в Риме

"24 часа в Риме!" — подписала видео с итальянского уик-энда индийская актриса.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас вышли на красную дорожку в столице Великобритании.

Также Фокус писал о встрече Приянки Чопры и ее годовалой дочери после продолжительной разлуки.