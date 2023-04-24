Пріянка Чопра продемонструвала ідеальний штанний костюм на весну 2023 (фото)

Зірка екрану зробила ставку на яскраві відтінки та лаконічні аксесуари.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра продемонструвала ідеальний штанний костюм на весну-літо 2023. Знімками у стильному аутфіті зірка екрану поділилася у своєму Instagram з понад 80 млн підписників.

Молода мама, відвідуючи столицю Італії в рамках просування свого нового серіалу "Цитадель", приміряла яскраво-помаранчевий штанний костюм. Волосся знаменитість індійського походження зібрала в традиційну для себе зачіску та зробила легкий денний макіяж.

До італійського образу дружина Ніка Джонаса додала тілесну кофтину, яку ледве було видно за яскравим піджаком, та лаконічні прикраси, включаючи золотий годинник та сережки-кільця.

"Коли в Римі… 🧡", — лаконічно підписала карусель фото зі своїми колегами по цеху Пріянка Чопра.

Пріянка Чопра в Римі

Наразі Пріянка активно рекламує шпигунський серіал за своєї участі, відвідуючи європейські столиці та червоні доріжки там.

Пріянка Чопра в Римі

"24 години в Римі!" — підписала відео з італійського вікенду акторка.

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас вийшли на червону доріжку у столиці Великобританії.

Також Фокус писав про зустріч Пріянки Чопри та її однорічної доньки після тривалої розлуки.